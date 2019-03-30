華晨宇罕曝戀情！　分手後「躲車裡偷看舊愛」原因逼哭粉絲

記者傅家妤／綜合報導

大陸歌手華晨宇靠著精湛歌唱技巧，贏得無數粉絲喜愛，近來參加陸綜《王牌對王牌》，展現出貼心暖男一面，再度圈了不少粉，近日他在節目中曝光了一段戀愛史，稱在分手後還是忍不住回去見前女友，為了不打擾對方準備考試，他也只敢躲在車裡偷偷地看，非常深情。

▲華晨宇參加《王牌對王牌》罕見曝光自己的感情經歷。（圖／翻攝自微博／《王牌對王牌》）

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在最新一期節目中，華晨宇被同學爆料過去的感情史，原來他與前女友分手後，還曾偷偷地回去看過對方，為了不打擾女方準備考試，他求好兄弟幫忙安排，最後只能偷偷地車後座看看對方，華晨宇回憶起當時的情景：「她還有五天就考研（究所）了，見了面的話，會讓她的思路變混亂。」前女友至今都還不知道，他曾經去看過自己，暖心行徑讓現場眾人也感動不已。

▲華晨宇同學上節目爆料。（圖／翻攝自秒拍／《王牌對王牌》）

後來，華晨宇透露，前女友過去樂隊中的吉他手，對方個性非常安靜，兩人在組團時朝夕相處間，就自然而然地就在一起了，沒有熱戀的轟轟烈烈，但相處卻猶如老夫老妻般自在：「我們樂隊的人永遠都覺得我們兩個人像已經結了婚很多年的，不像是談戀愛的那種狀態。」雖然已經過去了，他還特別為對方寫了一首歌，但從未公開過，而再提起這段感情時，華晨宇還是帶著些許靦腆，非常可愛。

▲華晨宇提起前女友仍帶些許靦腆。（圖／翻攝自秒拍／《王牌對王牌》）

不少網友看了該片段都被感動了，紛紛直呼：「好溫柔的一個男孩」、「他真的好深情啊」、「想嫁給這樣的男人」，也有網友表示被華晨宇的戀愛故事，勾起了自己的青春回憶：「青春時代最單純美好的感情」、「想起了我的學生時代，那時候的感情真的很美好、很青澀」，掀起熱議。

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