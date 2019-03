W＆W王炸10首必聽歌單！2019派對國歌《Repeat After Me》嗨爆

記者洪文/綜合報導

世界百大DJ第14名、荷蘭雙龍W&W(王炸)亞洲巡迴台北站,將在29日晚間10點於台北知名夜店AI Nightclub登場。《ETtoday》整理10首必聽歌單,包括3首Youtube突破千萬點擊率的派對國歌、3首近半年公開表演常放的歌曲以及4首是最新單曲,尤其推薦他們與Dimitri Vegas & Like Mike、Armin van Buuren合作的燒腦神曲《Repeat After Me》,堪稱2019年派對國歌。

▲▼荷蘭雙龍W&W王炸。(圖/翻攝自W&W臉書)



【破千萬點擊神曲】



1.Arcade Mammoth

/Dimitri Vegas & Like Mike vs W&W & Moguai

由《Arcade》音色和結構加上《Mammoth》旋律重新混音而成,2018年推出至今不到8個月,Youtube點擊數突破3727萬,可見這首歌的人氣。

2.Live The Night

/W&W & Hardwell & Lil Jon

3.Chakra

/W&W x Vini Vici



【表演常放歌曲】



4.God Is A Girl

/W&W and Groove Coverage(舞動精靈樂團)

《God Is A Girl》原本是Groove Coverage在2002年橫掃全球的經典歌曲,W&W在2018年3月重新改編賦予了完全不同的感受,立刻被網友推爆。

5.Ready To Rave

/W&W & Armin van Buuren

從歌名字面翻譯就是「準備狂歡」,W&W與Armin Van Buuren創作這首歌就是希望在任何時間、任何地點,只要聽到這首歌就能立刻跳起來狂歡。

6.Voltage

/NWYR

其實NWYR就是W&W,這是他們專門製作Trance歌曲為主的另一個名字,在2017年邁阿密Ultra電子音樂節首次登場,令人耳目一新。

7.Dragon

/NWYR

【2019全新單曲】



8.Repeat After Me

/Dimitri Vegas & Like Mike vs. Armin van Buuren and W&W

這是W&W分別與Dimitri Vegas & Like Mike合作《Arcade Mammoth》、Armin van Buuren合作《Ready To Rave》之後,三組電音天神一起合作發表最新單曲,5個DJ在2018年12月底的DVLM「Garden Of Madness」比利時專場一同站上舞台首次發表這首歌曲,HIGH爆了全場,被視為2019年派對國歌。

9.The Light

/W&W ft. Kizuna AI

這是W&W在3月初推出的單曲,承襲《God is a girl》的曲風,並與日本虛擬偶像Kizuna AI(絆愛,キズナアイ)合作,近日才在武漢巡迴場次作為壓軸歌曲。

10. Matrix

/W&W x Maurice West

這是W&W在3月25日發表的最新單曲,向來喜愛扶持新人的荷蘭DJ,這次跟新銳DJ Maurice West合作,其實他們多年來一起巡迴演出,早已成為好友,如今總算有機會合作這首歌曲。

W&W擅長以Electrohouse、Progressivehouse本身的強度,結合令人振奮與有旋律性的Trance元素,創造其獨有深具感染性、叛逆性與強勁活力的音樂風格。無論是從早期的Trance到後期的Bigroom,他們每一首曲子都是讓舞池燃燒的導火線,從2012年以來連續霸佔百大排行榜,實力讓全球百萬樂迷癡心追隨。他們不僅僅是電音傳遞者,更是舞台創新家和時尚創導者。

W&W王炸亞洲巡迴台北站將於3月29日(五)晚間22點於AI Nightclub舉行。