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W＆W王炸10首必聽歌單！2019派對國歌《Repeat After Me》嗨爆

記者洪文／綜合報導

世界百大DJ第14名、荷蘭雙龍W&W（王炸）亞洲巡迴台北站，將在29日晚間10點於台北知名夜店AI Nightclub登場。《ETtoday》整理10首必聽歌單，包括3首Youtube突破千萬點擊率的派對國歌、3首近半年公開表演常放的歌曲以及4首是最新單曲，尤其推薦他們與Dimitri Vegas & Like Mike、Armin van Buuren合作的燒腦神曲《Repeat After Me》，堪稱2019年派對國歌。

▲▼W&W王炸。（圖／翻攝自W&W臉書）

▲▼荷蘭雙龍W&W王炸。（圖／翻攝自W&W臉書）

▲▼W&W王炸。（圖／翻攝自W&W臉書）

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【破千萬點擊神曲】
 
1.Arcade Mammoth
／Dimitri Vegas & Like Mike vs W&W & Moguai
由《Arcade》音色和結構加上《Mammoth》旋律重新混音而成，2018年推出至今不到8個月，Youtube點擊數突破3727萬，可見這首歌的人氣。

2.Live The Night
／W&W & Hardwell & Lil Jon

 3.Chakra 
／W&W x Vini Vici

【表演常放歌曲】

4.God Is A Girl
／W&W and Groove Coverage（舞動精靈樂團）
《God Is A Girl》原本是Groove Coverage在2002年橫掃全球的經典歌曲，W&W在2018年3月重新改編賦予了完全不同的感受，立刻被網友推爆。

5.Ready To Rave
／W&W & Armin van Buuren
從歌名字面翻譯就是「準備狂歡」，W&W與Armin Van Buuren創作這首歌就是希望在任何時間、任何地點，只要聽到這首歌就能立刻跳起來狂歡。

6.Voltage
／NWYR
其實NWYR就是W&W，這是他們專門製作Trance歌曲為主的另一個名字，在2017年邁阿密Ultra電子音樂節首次登場，令人耳目一新。

7.Dragon
／NWYR

【2019全新單曲】

8.Repeat After Me
／Dimitri Vegas & Like Mike vs. Armin van Buuren and W&W
這是W&W分別與Dimitri Vegas & Like Mike合作《Arcade Mammoth》、Armin van Buuren合作《Ready To Rave》之後，三組電音天神一起合作發表最新單曲，5個DJ在2018年12月底的DVLM「Garden Of Madness」比利時專場一同站上舞台首次發表這首歌曲，HIGH爆了全場，被視為2019年派對國歌。

9.The Light
／W&W ft. Kizuna AI
這是W&W在3月初推出的單曲，承襲《God is a girl》的曲風，並與日本虛擬偶像Kizuna AI（絆愛，キズナアイ）合作，近日才在武漢巡迴場次作為壓軸歌曲。

10. Matrix
／W&W x Maurice West
這是W&W在3月25日發表的最新單曲，向來喜愛扶持新人的荷蘭DJ，這次跟新銳DJ Maurice West合作，其實他們多年來一起巡迴演出，早已成為好友，如今總算有機會合作這首歌曲。

W&W擅長以Electrohouse、Progressivehouse本身的強度，結合令人振奮與有旋律性的Trance元素，創造其獨有深具感染性、叛逆性與強勁活力的音樂風格。無論是從早期的Trance到後期的Bigroom，他們每一首曲子都是讓舞池燃燒的導火線，從2012年以來連續霸佔百大排行榜，實力讓全球百萬樂迷癡心追隨。他們不僅僅是電音傳遞者，更是舞台創新家和時尚創導者。

W＆W王炸亞洲巡迴台北站將於3月29日（五）晚間22點於AI Nightclub舉行。

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