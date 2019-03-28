《炮仔聲》家芸領便當？　粉絲傻眼「要棄劇」…李燕正面給答案了！

記者李湘文／綜合報導

藝人陳冠霖在《炮仔聲》中飾演李燕的老公，最近開直播跟粉絲分享拍戲點滴，因為一句「老婆跟孩子死在你面前」，引起觀眾猜測：「李燕領便當？」意外成為話題。不過，她事後親自出面回應，澄清陳冠霖那句話只是在比喻，否認自己要辭演《炮仔聲》。

▲陳冠霖日前疑透露「老婆」李燕領便當。（圖／翻攝自臉書／三立台劇）

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陳冠霖26日趁著拍戲空檔，和陳宇風一起開臉書直播，自爆前幾天拍了一場情緒很重的戲，「你想想看，你很愛你老婆，看到老婆跟孩子死在你面前，情緒有多重，劇本上只有輕描淡寫，我跟導演討論，應該要演濃烈一點。」為了這場戲，他甚至嘶吼到聲音沙啞，過了幾天還沒有完全恢復。

▲李燕否認要退出《炮仔聲》。（圖／翻攝自臉書／李小燕正面思考團）

陳冠霖這番話引起討論，觀眾好奇「老婆跟孩子死在你面前」是否代表李燕將領便當，有人因此哀號「傻眼，我要棄劇」、「死了就不看了」，討論熱烈。對此，李燕在27日出面安撫，無奈表示「我什麼話都沒說欸」，澄清陳冠霖只是在比喻悲痛的程度，「到底哪裡來的靈感辭演！」否認要離開《炮仔聲》。

對於觀眾關心，三立也在27日回應，李燕並沒有其他工作在身，不太可能領便當，而且她所飾演的家芸將開始有新的劇情發展。