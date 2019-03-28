ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《炮仔聲》家芸領便當？　粉絲傻眼「要棄劇」…李燕正面給答案了！

記者李湘文／綜合報導

藝人陳冠霖在《炮仔聲》中飾演李燕的老公，最近開直播跟粉絲分享拍戲點滴，因為一句「老婆跟孩子死在你面前」，引起觀眾猜測：「李燕領便當？」意外成為話題。不過，她事後親自出面回應，澄清陳冠霖那句話只是在比喻，否認自己要辭演《炮仔聲》。

▲李燕回應《炮仔聲》領便當傳言。（圖／翻攝自臉書／三立台劇）

▲陳冠霖日前疑透露「老婆」李燕領便當。（圖／翻攝自臉書／三立台劇）

請繼續往下閱讀...

陳冠霖26日趁著拍戲空檔，和陳宇風一起開臉書直播，自爆前幾天拍了一場情緒很重的戲，「你想想看，你很愛你老婆，看到老婆跟孩子死在你面前，情緒有多重，劇本上只有輕描淡寫，我跟導演討論，應該要演濃烈一點。」為了這場戲，他甚至嘶吼到聲音沙啞，過了幾天還沒有完全恢復。

▲李燕回應《炮仔聲》領便當傳言。（圖／翻攝自臉書／李小燕正面思考團）

▲李燕否認要退出《炮仔聲》。（圖／翻攝自臉書／李小燕正面思考團）

陳冠霖這番話引起討論，觀眾好奇「老婆跟孩子死在你面前」是否代表李燕將領便當，有人因此哀號「傻眼，我要棄劇」、「死了就不看了」，討論熱烈。對此，李燕在27日出面安撫，無奈表示「我什麼話都沒說欸」，澄清陳冠霖只是在比喻悲痛的程度，「到底哪裡來的靈感辭演！」否認要離開《炮仔聲》。

對於觀眾關心，三立也在27日回應，李燕並沒有其他工作在身，不太可能領便當，而且她所飾演的家芸將開始有新的劇情發展。

推薦閱讀

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

炮仔聲, 李燕, 陳冠霖

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 控歧視反被打臉耍大牌！　甄子丹忍2天…爆氣揭內幕護妻
  2. 「米高基頓是陰間大法師！」提姆波頓《小飛象》讓他角色翻轉
  3. BTOB鄭鎰勳拍婚紗！自彈自唱甜看她　粉絲羨慕：好美～
  4. 背心男木棒追打　「最美魚販」經紀人遭毆20秒畫面曝光
  5. 專訪／警察血腥鎮壓…打完才發現是爸爸！導演曝光「雨傘運動真實慘況」
  6. 老公年紀大一輪　林嘉欣婚前要求發誓「不能比我早死」
  7. 韓國瑜選總統？　女兒韓冰甜笑：很多衣服等他洗
  8. 裘莉爆加入漫威宇宙！3個可能角色「全是爆乳女神」辣翻
  9. 林俊傑不知洋蔥會流淚！被「雙胞胎假流程」惡整..笑到跪地
  10. 白百何一聽到「陳羽凡」秒變臉　丟下一句話…轉身走了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366