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為省錢走路40分鐘回家！丫頭有房有事業　每月仍只花8000元

▲27歲買房給家人住，30歲買房給自己，丫頭靠記帳省成精。

圖文／鏡週刊

從小嘗過窮苦滋味，讓丫頭（詹子晴）視錢如命，一分錢都不敢亂花。儘管現在已有車有房、事業又有成，仍讓她不敢大意，控制每月花費在8,000元左右，能省則省。

「我從小的夢想，就是希望能買間屬於自己的房子。」詹子晴語氣透露著無奈。
 
30歲已經買兩間房的詹子晴，經常會邀請好友到家裡玩樂。（翻攝自詹子晴臉書）

▲30歲已經買兩間房的丫頭，經常會邀請好友到家裡玩樂。（翻攝自詹子晴臉書）

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從小在單親家庭長大的她，與媽媽、弟弟長期在外租屋，3人的生活開銷全靠媽媽每月微薄收入撐著，曾住過鬼屋、漏水屋、及沒有窗戶的房子。

嘗過這樣的苦日子，讓詹子晴很早就意識到錢的重要性，因此從國中起就到麵店打工，每月1,000元的薪水絕對是乖乖存起來，「我記得畢業時，存下一萬多元。」

高中時，她限定自己悠遊卡裡每月只能加值2,000元，供超商購物、通勤花費，「超支就走路回家，曾經從學校走40分鐘路才回到家。」詹子晴苦笑說，節省的方式一度讓同學看不下去，勸她「一起搭車回家啦，我們幫妳嗶（扣款）！」

曾因為經濟拮据，住在破房子裡，而忘不了過去勤苦的生活，詹子晴直到現在還是將每月的開銷控制在8,000元上下，並記錄大大小小的花費支出。

「譬如衛生紙這次買多少錢，下次就要記得，不要買貴；這個月電費特別高，下個月要用少一點…」每月20幾號，詹子晴都會回頭檢視當月預算有沒有照計畫走，「如果吃飯費用超過的話，朋友的聚會我就會減少參加，反正一定要控制，這樣才存得了錢。」

▲▼ 詹子晴靠記帳省成精。（圖／鏡週刊）

現在有房、而且經營副業已獲利，但詹子晴對自己還是很摳，唯獨對家人不吝嗇，「現在媽媽、弟弟想出國就讓他們去吧！想吃好料就去吃吧！」詹子晴開心的說。

詹子晴也坦言，買房後很擔心賺的收入不夠付每月房貸，所以拚命地工作。「賺錢很辛苦，錢不能亂花啊！」


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鏡週刊, 丫頭, 詹子晴

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