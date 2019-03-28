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還記得《動手玩創意》嗎？　主持人「時隔12年近況曝光」超反轉！

記者張筱涵／綜合報導

7、8年級生是否都還記得《動手玩創意》這個創意節目呢？每次都看著主持人在大草原上拿著捲筒衛生紙、舊衣等生活物品東跑西跑去擺放，結果鏡頭一個拉遠就發現是奔跑的足球選手或美人魚等等的，那麼大家知道節目的主持人尼爾布坎南（Neil Buchanan）最近在做什麼嗎？

▲《動手玩創意》是許多7、8年級生的回憶。（圖／翻攝自推特The80sForeverrr）

▲《動手玩創意》是許多7、8年級生的回憶。（圖／翻攝自推特The80sForeverrr）

《動手玩創意》紅遍全球，主持人尼爾布坎南總是以親切燦爛的笑容作為開頭，接著教導一些可以讓小朋友在家裡輕鬆DIY手作的創意物品，另外還有最精彩也是最吸睛的就是大型作品單元了，他都會到戶外的大草皮上，利用各種不同元素組成一幅大型藝術作品，令人印象的除了奔馳中的足球選手以外，還有旋轉木馬跟箱子拼成的金字塔，另外有一次他也挑戰了大樓點燈的藝術。

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▲▼尼爾布坎南讓人印象深刻的大型藝術作品。（圖／翻攝自YOUTUBE）

▲▼尼爾布坎南讓人印象深刻的大型藝術作品。（圖／翻攝自YOUTUBE）

▲▼尼爾布坎南讓人印象深刻的大型藝術作品。（圖／翻攝自YOUTUBE）

可惜的是尼爾布坎南只主持《動手玩創意》到2007年，後續雖然有傑薩阿魯瓦利亞（Jassa Ahluwalia）和洛依德沃比（Lloyd Warbey）接手，但觀眾們普遍還是最喜歡他親切的笑容和創意。事隔12年，看起來溫和的紳士主持人其實是重金屬樂團Marseille的吉他手，看著他在舞台上熱情演奏的模樣，真的會覺得十分意外。

尼爾布坎南所屬樂團Marseille的表演。（圖／翻攝自Colin Wood YOUTUBE）

▲尼爾布坎南是重金搖滾樂手。（圖／翻攝自Colin Wood YOUTUBE）

▼尼爾布坎南主持的《動手玩創意》其中一集。（影片／取自p-f young YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

▼尼爾布坎南所屬樂團Marseille的表演。（影片／取自Colin Wood YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

動手玩創意, artattack, 尼爾布坎南, Neil Buchanan

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