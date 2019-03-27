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李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

記者李欣容／台北報導

陳冠霖和李燕在三立八點檔案《炮仔聲》中飾演夫妻，好不容易突破前女友和婆婆的關卡，李燕也順利懷孕，沒想到卻傳出她將「領便當」退出《炮仔聲》。

▲▼陳冠霖在直播中似乎爆雷劇情發展 。（圖／翻攝自Facebook／李小燕正面思考團）

▲陳冠霖在直播中似乎不小心爆雷 。（圖／翻攝自Facebook／李小燕正面思考團）

陳冠霖昨（26日）和同劇演員陳宇風一起開直播，自爆前幾天拍了場情緒很重的戲吼到沒聲音，「你想想看，你很愛你老婆，看到老婆跟孩子死在你面前，情緒有多重，劇本上只有輕描淡寫，我跟導演討論，應該要演濃烈一點。」讓不少觀眾驚訝問，「是李燕嗎？」

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▲▼ 陳冠霖、李燕在《炮仔聲》演夫妻 。（圖／翻攝自Vdol）

▲陳冠霖、李燕在《炮仔聲》演夫妻 。（圖／翻攝自Vdol）

而今陳冠霖再次分享拍戲過程的花絮照，只見他在河裡翻找東西，最後拿起疑似戒指的物品，有網友猜測，應該是劇中李燕掉入河裡失蹤，他才會看起來如此驚慌。對此三立回應，李燕並無其他工作在身，不太可能領便當，預告她所飾演的家芸也將開始有新的劇情發展。

▲▼ 陳冠霖分享劇照 。（圖／翻攝自Facebook／陳冠霖牛仔部落格）

▲陳冠霖分享劇照 。（圖／翻攝自Facebook／陳冠霖牛仔部落格）

《炮仔聲》去年底開播，注入民視徐亨、林在培等實力派演員，剛開播時甚至找來曾莞婷幫忙炒熱聲勢，飾演陳冠霖的前女友，但近來劇情都圍繞在陳志強、吳婉君和王宇婕身上，還有飾演陳冠霖妹妹的林筳諭也跟黃玉榮發展感情線，不少觀眾都期待主線能早日回歸。

▲▼三立八點檔《炮仔聲》首映會-李燕,陳冠霖,增莞婷 。（圖／記者黃克翔攝）

▲左起李燕、陳冠霖、曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

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