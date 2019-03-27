簡沛恩喜曝「孩子生了」！　消失台劇6年迎接新身分

記者李欣容／台北報導

簡沛恩消失台劇6年，今（27日）和好友林又立同台，公開手搖飲「PiQiMi必可蜜」正式開始試營運，她從小就愛喝珍珠奶茶，過去在雜誌社寫不出稿的時候，就會買杯來舒壓，坦言創業就像生孩子一樣，現在終於能跟大家公開。有了老闆這個新身分，她對於員工素質相當要求，「我都跟他們說，就算失戀也要笑！」

▲簡沛恩投資手搖飲「Piqimi 必可蜜」，好友林又立（左）站台 。（圖／Piqimi 必可蜜提供）

簡沛恩以前還是上班族時，辦公桌上一定要有飲料，最高紀錄一天喝3杯珍奶，林又立笑虧，「她很奇怪，不喝水，不吃水果，喝珍奶還要全糖，完全看不出來45歲，她大我一輪耶！」直接公開簡沛恩年齡。

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談到創業過程，簡沛恩坦言，當初以為手搖飲應該比餐廳簡單，沒想到光是茶道的精深就讓她頭疼，「有時候我都在想，要不要乾脆回去當女演員算了！」

▲簡沛恩開飲料店親力親為。（圖／Piqimi 必可蜜提供）

過去她也曾投資餐飲，第一次接觸手搖市場，簡沛恩為了研發自己店家的特色，光是奶茶的口味就耗時半年，其中帶有茶香味的「綠寶珍珠」是她的壓箱寶，不斷在現場問記者，「好不好喝，講實話不要講應酬話。」

花了幾年時間籌備，簡沛恩不僅身材沒走樣，還掉了好幾公斤。現在事業得意，簡沛恩不急著談感情，直說，「這就是我的小孩了，創業真的就跟生小孩沒兩樣。」





▲簡沛恩是手搖飲愛好者，希望未來能開發適合健身人喝的飲料。（圖／Piqimi 必可蜜提供）