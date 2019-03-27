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《炮仔聲》家雯狂被欺負　女星喊：快得憂鬱症

記者李欣容／台北報導

吳婉君在三立八點檔《炮仔聲》中飾演正宮吳家雯，屢屢被小三王妍熙（王宇婕 飾）欺負，但現實生活中兩人個性相反，吳婉君要壓抑自己極具正義感的個性，直呼，「快得憂鬱症啦！」

▲▼ 王宇婕、吳婉君私下感情好 。（圖／三立提供）

▲王宇婕（右）、吳婉君私下感情好 。（圖／三立提供）

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吳婉君笑說，劇中角色可憐模樣讓她獲得很多同情票，但要壓抑自己真實性格，讓她不禁直呼，「吳婉君本人快得憂鬱症啦！」每次劇中家雯受到委屈，自己都很痛苦，很想替她伸張正義。

▲▼ 吳婉君在《炮仔聲》飾演悲慘正宮 。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

▲吳婉君劇中一直被欺負，開玩笑說壓抑到快得憂鬱症 。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君和王宇婕真實個性剛好和劇中相反，兩人聊到在停車場被插隊，王宇婕只跟對方說一句「不要插隊」就默默離開，自以為很酷，卻被身旁朋友說很俗仔。

吳婉君一聽，馬上喊，「要是我一定會直接把車停在他旁邊不讓他出去，跟他說台灣人的素質就是被你們拉低了！」就連陳志強都說，「私下絕對是吳婉君比較恰，不輸給劇中王妍熙。」

▲▼ 王宇婕、吳婉君私下感情好 。（圖／三立提供）

▲王宇婕（右）私下個性傻大姐，跟「王妍熙」差很多 。（圖／三立提供）

而王宇婕則開玩笑說，如果吳婉君得憂鬱症，那自己就是快得躁鬱症，「我不是神經兮兮的人，但王妍熙卻是很容易因為小事生氣，吳家雯獲得很多同情票，但王宇婕本人才真的要被同情！」

▲▼ 吳婉君在《炮仔聲》飾演悲慘正宮 。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

▲吳婉君劇中被王宇婕害到失明，她分享綁著繃帶補妝畫面 。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君從入行以來，都是演溫柔可愛的角色居多，很想挑戰反派，更直跟編劇請命想演壞人，王宇婕在旁邊附和，很想要看看溫柔的「吳大哥」會怎麼詮釋像王妍熙這樣的瘋女人。

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炮仔聲, 吳婉君, 陳志強, 王宇婕

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