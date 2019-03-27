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港版瑤瑤「誤吞魚骨」住院2天　摳喉吐血急送醫！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星林芊妤（Coffee）因擁有34D的好身材，有著「港版瑤瑤」的稱號，淡出演藝圈改當瑜珈教練，婚後育有1子，先前她剛透露手指被鐵門夾到骨裂，沒想到日前又再度發生意外，她在吃飯時誤吞魚骨，導致食道受傷，不僅吐出血塊及血，最後因食道受損、嚴重發炎，必須住院2天。

▲▼林芊妤。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

▲林芊妤誤吞魚骨，食道受損需住院2天。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

林芊妤26日凌晨在IG曬出住院照，還原自己誤吞魚骨住院的經過，她因一面用餐一面工作，不小心吞下一根「很粗的魚骨」，沒想到她試圖用飯把魚骨吞下時，卻不小心讓骨頭卡得更深，「極度痛苦又不能吞嚥，我受不起（了）開始扣（摳）喉，想把它弄出來，結果吐了一大堆血和血塊出來。」

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▲▼林芊妤。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

▲林芊妤曬出住院照。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

眼見越來越嚴重，林芊妤聽從姐姐的建議趕快到醫院就診，後來醫生指出她的食道受損，且裡面還有瘀血，因醫生擔心惡化，要她留院觀察兩天。身為母親的她，住院後最擔心的仍是家中的兒子，擔心對方半夜找不到自己會哭，加上打了麻醉，不能餵母奶也讓她感到愧疚不已，想到這裡她也忍不住哭了出來。

▲林芊妤手指遭電梯鐵門夾傷。（圖／翻攝自林芊妤Instagram）

▲林芊妤先前手指遭電梯鐵門夾傷。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

事實上，林芊妤2星期前手指才慘遭電梯鐵門夾到骨裂，手上遍布瘀青及紅腫，沒想到如今又因誤吞魚骨，必須住院，手上的傷還未痊癒，又再度發生意外，對此她深刻反省：「我想是因為我想兼顧太多事，又想照顧寶寶，又一直在家工作，做事什麼的都太急、太大意，這是很好的教訓，都是我的錯。」不少網友看了以後也非常心疼，紛紛留言關心：「好好照顧自己，早日康復」、「小心身體啊」。

▲▼林芊妤。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

▲▼林芊妤。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

▲林芊妤發文。（圖／翻攝自IG／林芊妤）

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林芊妤, Coffee, 港版瑤瑤

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