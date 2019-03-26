孫生爆狂收存證信函「好害怕我快崩潰」　煎熬吃藥度日：這樣活著很痛苦

記者李湘文、林彥君／台北報導

藝人孫生是「Wackyboys 反骨男孩」一員，以無厘頭搞笑風格收穫不少粉絲，26日卻疑似突然爆發負面情緒，在臉書、Instagram上發文直說「人生沒有這麼痛苦過」、「我快崩潰了，我想死」，令粉絲非常憂心。

▲孫生以無厘頭風格走紅。（圖／翻攝自孫生Instagram）

孫生透露最近一直收到存證信函，覺得非常害怕也不知所措，導致情緒逼近崩潰，「我現在真的很痛苦！每天被強迫真的好想死！」他表示，現在的感覺就像被人拿刀、槍架住脖子，一直被逼迫做不願意做的事，「真的很難受！那些都不是我要的啊！世界上真的很多非善類。」

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▲孫生崩潰發文「這樣活著很痛苦」。（圖／翻攝自孫生Instagram）

孫生流露出厭世情緒，直言「這樣活著很痛苦」，也透露現在每天都需要吃藥，才能繼續過日子。他在Instagram、臉書接連發文，意有所指的向某個對象喊話：「你自己有兒女，想一想以後你自己的兒女被別人這樣對待。」但並未多解釋詳情，之後也把文章刪除。

見到孫生低落發文，許多粉絲湧入鼓勵「加油」、「辛苦了你很棒」、「粉絲們都會陪著你」，希望能幫助他早點走出負面情緒。關於發文原因，他的友人向《ETtoday娛樂星光雲》透露，私下有詢問過孫生，但他僅回「心情抒發」，其他不便多說。

▲孫生流露負面情緒，令粉絲擔憂。（圖／翻攝自孫生Instagram）

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