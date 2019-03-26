「殺人犯媽媽」不算什麼！　謝瓊煖曝看《與惡》這段哭慘

記者李欣容／台北報導

謝瓊煖在電視劇《我們與惡的距離》飾演殺人犯的母親，和檢場、陳妤過著不見光的生活，第一集播出後，許多網友的哭點都落在她帶著陳妤到戶政事務所改名字，但謝瓊煖說，她看到天晴（于卉喬 飾）寫給喬安（賈靜雯 飾）的卡片才是大噴淚。

▲于卉喬寫給賈靜雯的卡片 。（圖／翻攝自catchplay）

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謝瓊煖表示，自己在演戲時並沒有什麼特別的感觸，直到看見播出才瞬間湧上回憶，對於許多網友大讚她成功詮釋瀕臨崩潰的母親，謝瓊煖則說自己在看到劇中于卉喬寫卡片給賈靜雯的橋段爆哭，明明是母親節，卻寫著，「我知道你不愛我，如果哥哥還在你應該會比較開心吧。」最後屬名還用「劉天彥上」。

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▲謝瓊煖看《與惡》也哭了。（圖／記者李毓康攝）

小小年紀的孩子，對大人的世界能了解多少，謝瓊煖打趣喊，「就算我再老，我也是人家的女兒啊！」除此之外，檢場在劇中帶著她和陳妤跪在靈堂前的畫面，也讓許多觀眾哭紅雙眼。

▲檢場首集演技爆發，受到網友熱烈討論。（圖／翻攝自catchplay）

《我》劇還請來巴戈、蕭瑤客串吳慷仁的岳父、岳母，資深媒體人盛竹如特別演出陳妤的大學教授，法官則由本片編劇呂蒔媛客串演出，製作人湯昇榮則是大罵賈靜雯的新聞台主管。

製作人林昱伶表示：「感謝這麼多實力派演員及好友願意加入我們，一起完成這部作品，未來持續有彩蛋，希望觀眾每集追下去。」