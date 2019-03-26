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許茹芸4月攻蛋嘉賓是他！「A咖綜藝天王」助陣..她嗨到吶喊

記者盧薇淩／台北報導

華語樂壇天后許茹芸將於4月20日舉辦台北小巨蛋演唱會，26日正式公佈第一位特別嘉賓由重量級的「綜藝天王」吳宗憲擔任，兩人將合唱經典的對唱情歌，仙氣滿滿的許茹芸，對上平時風趣、唱歌卻又深情的憲哥，風格不太一樣的兩人，預期將擦出意想不到的火花，值得期待。

▲▼許茹芸吳宗憲 。（圖／索尼音樂）

▲許茹芸公布小巨蛋嘉賓。（圖／索尼音樂） 
 
這次合作緣起於許茹芸日前參加吳宗憲的《綜藝玩很大》錄影，從出道就相識，但很久沒見面的兩人，在錄影現場就聊開了，想起很多珍貴的回憶。許茹芸說：「從出道以來，憲哥就非常照顧我。有次參加《食字路口》，還在節目裡開心地小酌了一下。憲哥除了幽默之外，也是個創意很多很有智慧的人，和他聊天每次都非常的愉快。」

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這次參與《綜藝玩很大》，許多網友留言表示，看到許茹芸在節目上唱歌很驚喜，她更大讚憲哥暖男，「很久沒見憲哥，錄影當天特別開心，聊天時，我就提了想邀憲哥來當嘉賓的想法，但覺得憲哥一直是超級大忙人，而且也在準備自己的高雄巨蛋演唱會，我也不好意思太叨擾他，沒想到他一直放在心上，前陣子很暖心地主動告訴我他要以行動來支持我小巨蛋的演唱會，聽到的當下，心中簡直感動萬分，心裡整個大聲吶喊，『憲哥真的是宇宙無敵大暖男』！」

▲▼許茹芸小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者張一中攝）

▲許茹芸4月將在小巨蛋開唱。（圖／索尼音樂）
 
許茹芸首次在小巨蛋開唱，主辦單位透露這次會是「雙嘉賓」的陣勢，除了吳宗憲之外，還有一位在音樂上合作過的朋友跨刀現身。而演唱會進入最後製作階段，歌單確認度已達9成，台北場也加入了更多粉絲期待的經典曲目，許茹芸近期也閉關全心準備中。

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