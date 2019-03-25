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李妍瑾砸千萬購屋　「因幫舊愛付房租」銀行貸款過關

記者許逸群／台北報導

女星李妍瑾今（25日）上中天《小明星大跟班》受訪，分享這陣子準備在台北光華商圈購物，往後預計每月要繳3萬元房貸。33歲的她笑說，出道10多年終於可以買下第一間房子，還笑稱，因曾貸款付跟前男友的房租，所以銀行的誠信還不錯，貸款買房沒有太大問題。

▲李妍憬。（圖／記者許逸群攝）

▲李妍瑾分享準備購屋以及近況。（圖／記者許逸群攝）

李妍瑾透露準備在光華商圈購入一間約15坪的套房（房價推估1000至1500萬），雖然說藝人的收入不穩定，不過她在銀行的貸款誠信好，因在許久前曾貸款付過跟前男友一起住2、3年的房租。她笑說，當時還自以為地說不用還，現在想起則覺得有些後悔，「為什麼我會那麼傻」。至於舊愛是信嗎？她未正面回答，僅說很真心地祝福對方。

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李妍瑾坦言在「運將」事件後收入不如以往，但其實仍持續有演藝圈的工作在進行，舉凡電影、戲劇與綜藝節目等，加上自身沒有物質慾，平時都是宅在家看劇，光是《如懿傳》與《延禧攻略》就都看過兩遍。她透露，現在每個月花費僅約3萬元。

另外，李妍瑾之前在節目中被選為最難嫁的女星，吳宗憲甚至虧她「千山鳥飛絕」。她透露周邊的朋友也都努力想幫她找合適的對象，她笑說之前去朋友的婚禮也特別感傷，本來朋友還推薦她「伴郎」，沒想到卻被其他姐妹搶先，讓她哭笑不得。

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