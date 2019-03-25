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假裝看房⋯上門找小三！邵昕前妻「一舉動」可能觸法

記者許逸群／台北報導

藝人邵昕前妻婷婷，日前上謝震武主持的高點《震震有詞》現身說法。婷婷提及兩人尚未離婚前，她可說是厲害的正宮，一有風吹草動，總能不動聲色地挖掘證據，甚至是直接找上小三。而即便有可疑的證據在手，前夫邵昕的回應總能合理化到讓婷婷相信。

▲邵昕前妻婷婷。（圖／和展影視提供）

▲邵昕前妻婷婷。（圖／和展影視提供）

婷婷回想，當年有對母女住在邵昕家附近，「媽媽蠻年輕帶著一個小女孩，聽說只要那女生在家裡附近餐廳吃飯，我前夫都會趕過去付錢。」婷婷表示，那段時間前夫常常會特別注意小朋友用的物品，讓她深覺不單純。

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於是婷婷聯繫仲介假裝看屋，實際上是找上女方的家去按門鈴，婷婷形容對方打開門後看到她的反應是：「如漫畫一般只留下一雙眼睛，咻地一聲人就消失了。」她說這動作就是代表對方心虛，更讓她心裡有底。

婷婷還透露，前夫手機常會有奇怪的訊息，某次開車時前夫手機有訊息提醒，婷婷故意轉頭假裝看窗外，而她其實是藉著窗戶有反射看到訊息寫著「謝謝謝你昨天給我一個快樂的夜晚」。婷婷當時氣急敗壞，但還是選擇忍下來，不過讓她不可思議的是，前夫總能態度鎮定並合理化解釋。

▲邵昕前妻婷婷。（圖／和展影視提供）

▲邵昕前妻婷婷上《震震有詞》。（圖／和展影視提供）

婷婷還曾經趁前夫洗澡時偷看對方手機，不過律師劉韋廷補充，婷婷的行為在未經本人同意擅自翻閱手機，可能涉及妨礙秘密罪。除非原本另一半就同意，或是平時夫妻雙方手機就是會互相看， 以及平時就有幫忙代接的習慣，那就另當別論。

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邵昕, 婷婷, 震震有詞

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