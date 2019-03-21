謝忻半夜私會Youbike男！　身分曝光是「高學歷綜藝咖」

記者許皓婷／綜合報導

藝人謝忻有「外景小公主」之稱，反應快、口條流利的她，是各大綜藝節目常客，更曾順利奪下金鐘綜藝節目主持人獎。長相甜美的她，感情動向也備受關注，她近日卻在半夜會「Youbike男」，引起熱烈討論。

▲謝忻感情動態受到關注。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）



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謝忻21日在FB發文：「昨晚午夜前，有名節儉並且注重環保議題的男子特別坐捷運換YouBike，親自送來自已紐約充電之旅挑選的別具意義紀念品給我。」她無奈地透露：「我是叫他丟在管理室就好，我也不知道他幹嘛堅持一定要面交，而且是今天晚上就要。」原來她口中的YouBike男就是黃豪平，她更是神準猜中對方要送給自己的禮物。

▲黃豪平半夜拿書給謝忻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）



而黃豪平也在臉書PO出影片，驚訝直呼：「謝忻真的會通靈！」原來他日前在美國旅遊時，挑了一本二手書要送給對方當紀念品，但他回台後一直沒拿給女方，他透露：「謝小姐生氣說沒關係啊再不拿給我，我要寫在我的墓誌銘上。」讓他當下嚇呆，因為自己就是買了一本名人墓誌銘的書，他更搞笑地說：「擔心的謝忻下樓之後目瞪口呆，仙姑傳奇再度被驗證了！」可見兩人之間的默契。

事實上，黃豪平自《超級模王大道》節目出道後，2016年受邀到《綜藝玩很大》擔任關主，受到大票觀眾喜愛，人氣越來越旺的他，還有著高學歷，是政大企研所畢業，更是演藝圈內知名的「學霸」。

【謝忻FB全文】

這是第六感強還是感應？

在昨晚午夜前有名節儉並且注重環保議題的

有靈魂男子特別坐捷運換YouBike

親自送來自已紐約充電之旅挑選的別具意義紀念品給我。

BMW或AUDI呢？為什麼是Youbike（搖晃肩膀）

價值觀已扭曲的亂髮風衣女。

我是叫他丟在管理室就好我也不知道他幹嘛堅持一定要面交，

而且是今天晚上就要-就在我們下午的垃圾話對話之後。

我一直都很喜歡收紀念品，

但是並不高包括鑰匙圏跟冰箱磁鐵，

或是那種用老虎鉗夾鐵線加成名字形狀的莫名其妙紀念品。

以前噗嚨共天團剛出食尚玩家的時候

他們去的每一個國家都會各買一個

他們覺得有意義並且最能代表他們這趟旅程的紀念品給我，

我到現在還很小心翼翼的收藏著。

然而詭異的巧合比過去的莞薾還稍微強烈。

這是我跟紐約充電男子的垃圾話對話/

以及我在半夜12點收到的面交禮物/

只是覺得紀念品抽中，

世足賽以及運財彩還有統一發票都不中有屁用

但是我一定會好好看看别人的墓誌銘是如何幽自己一默。

By 喜歡有意義紀念品的亂髮女紙。

謝謝 黃豪平