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原作淚訴《學貓叫》背後故事　蕭敬騰：沒想到這麼溫暖

記者許逸群／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。最新一集中，網路夯曲《學貓叫》的原作者小峰峰（陳峰）獻聲，也分享了這首歌的由來，讓蕭敬騰聽完相當驚訝：「我沒想到是這麼溫暖的故事。」

▲▼《學貓叫》原唱小峰峰。（圖／ETtoday）

▲《學貓叫》原唱小峰峰上《這！就是原創》。（圖／ETtoday）

小峰峰起初在北京闖蕩音樂之路但並不順遂，便養了隻貓「湯姆」來陪伴自己。孰料，三個月後，湯姆得了重病，醫生說壽命恐怕不長，不過小峰峰堅持繼續治療，沒想到湯姆的狀況隨即好轉，他說：「我當時就哭了，我覺得不容易，一定要給牠寫首歌。不知道該怎麼寫詞的時候，牠就跳上來對視，一直喵喵喵喵喵，那就叫貓叫吧，歌就出來了，我覺得這首歌也有牠一半功勞吧。」

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▲▼《學貓叫》原唱小峰峰。（圖／ETtoday）

▲▼小峰峰分享《學貓叫》的故事。（圖／ETtoday）

▲▼《學貓叫》原唱小峰峰。（圖／ETtoday）

小峰峰坦言自己擅於做市場的歌曲，提及以前練武術，爸媽為他花了許多錢，「可能我做音樂不是很厲害、最棒的，但是我可以用我做音樂的錢去孝順他們，我覺得這點就夠了。不管別人怎麼說我、diss我，都覺得無所謂，即使讓我做很市場的歌都OK，我覺得還是要考慮到自己的發展、還有父母的心血，因為孝順是等不了的。」

▲▼《學貓叫》原唱小峰峰。（圖／ETtoday）

▲▼蕭敬騰對於小峰峰的故事相當有感。（圖／ETtoday）

▲▼《學貓叫》原唱小峰峰。（圖／ETtoday）

《學貓叫》的由來讓隊長蕭敬騰、王嘉爾與陳粒都相當驚訝，蕭敬騰認為「他（小峰峰）壓力一定很大」，畢竟因為一首歌爆紅，絕對會有很多輿論壓力，王嘉爾則說：「但其實一首歌出來也是牛的！」

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