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鄭俊英旁觀：你性侵了ㄎㄎ　受害女現身痛訴「醒來衣服遭脫光」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓勝利事件延燒多日，其中洩漏最多證據的「老司機群組」成為警方調查的重要進度，該群組涉及性招待、迷姦女性、偷拍性愛片等罪嫌，23日終於有受害女性出面，她在論壇自揭「我就是勝利、鄭俊英事件的受害者之一」，她曾遭群組裡的金男性侵得逞，但對方態度囂張表示「時間都過了，抓不到我的！」令她身心受創。

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▲▼鄭俊英旁觀：你強姦人！　受害女現身痛訴「醒來後衣服遭脫光」（圖／翻攝自SBS、論壇）

▲SBS曝光的對話，受害女在網路上現身，她表示自己在同一天遭老司機群組的人性侵。（圖／翻攝自SBS）

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該位受害女A於23日在論壇自揭「我就是勝利、鄭俊英事件的受害者之一，我沒有說謊，如果說謊的話，我願意受到懲罰，這是真的事件。」她在2016年透過勝利認識群組裡的成員（老司機群組），某天去了度假小屋與他們見面，此時金男開始拿出酒相勸，「我喝了幾杯後，後來就完全不記得了。」

A女解釋，認識她的朋友都知道，她的酒量很好，不可能幾杯黃酒下肚就醉了，「但是，一回神後卻是朋友在搖我把我叫醒，裡面的衣服被脫掉，我嚇壞了，立刻逃離現場。」後來朋友問她到底發生什麼事了？但她很害怕又不安，不敢對外說出事實，但心裡一直認為（性侵）犯人應該就是群組中其中一人。

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▲▼鄭俊英旁觀：你強姦人！　受害女現身痛訴「醒來後衣服遭脫光」（圖／翻攝自SBS、論壇）

▲金男在群組貼出一名昏迷女性的照片，鄭俊英旁觀：「你強姦人家了捏。」（圖／翻攝自SBS、論壇）

直到報導曝光，A女發現流出的對話裡，其中一天就是她遭性侵的日子，當時金男在群組裡貼出一個女生的照片，崔鍾訓酸「什麼啊，都昏厥了」，鄭俊英則是冷眼旁觀「你強姦人了ㄎㄎ」，A女疑似就是該名受害者。

▲▼鄭俊英旁觀：你強姦人！　受害女現身痛訴「醒來後衣服遭脫光」（圖／翻攝自SBS、論壇）

▲受害女現身痛訴遭性侵過程，但現在已經受到幫助，因此把原本的爆料文先刪了，留言下方都是記者遞名片。（圖／翻攝自論壇）

報導刊出後，她鼓起勇氣問了朋友，才發現犯人就是金男，且金男竟在朋友間炫耀：「我雖然強姦她，但時間都過了抓不到我的！」事件過後，她身心受創，也不知道該怎麼辦，文章尾聲，她鼓起勇氣：「我有聽說警察在找受害者，我這段時間人在海外剛回來，我也希望能夠得到警方的協助。」這位網友貼出的文章雖沒有被證實，且她事後表示已經受到幫助，因此把原本的爆料文先刪了，但留言底下有不少記者遞名片，真實度頗高，再度曝光老司機群組的惡行。

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