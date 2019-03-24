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女星飯店做SPA到一半發生火災！　全身光溜溜逃出「只穿紙內褲」

▲加藤紗里在南韓旅遊，意外碰上飯店火災。（圖／翻攝自IG／加藤紗里）

▲加藤紗里在南韓旅遊，意外碰上飯店火災。（圖／翻攝自IG／加藤紗里）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星加藤紗里24日發文，透露自己在南韓飯店遇上火災。她當時正在做SPA，為了避難只好全裸逃出外面，並說：「只穿一條紙內褲，連褲子都沒有好冷……。」

加藤紗里寫道：「做SPA途中聽到飯店失火，只好全裸穿條紙內褲的狀態，沒有穿褲子，沒有行李，也不能回去……。」照片中的她裹著一條藍白條紋的浴巾，身後有數台消防車和救護車，其他人也都批著同款浴巾，還有人大冷天赤腳，似乎全都是為了避難而逃出來。

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▲▼加藤紗里飯店做SPA碰上火災。（圖／翻攝自IG／加藤紗里）

▲加藤紗里SPA做到一半聽到失火，全裸逃出外面。（圖／翻攝自IG／加藤紗里）

粉絲關心加藤紗里「天氣很冷，要保重身體」、「小心不要病倒了。」不過網友注意到女星戴著墨鏡，吐槽照片不自然，「全裸穿條紙內褲，也沒有行李卻戴著墨鏡哦」、「還有人可以幫忙拍照，感覺時間很多。」照片令網友反應兩極化。

▲加藤紗里在南韓旅遊，意外碰上飯店火災。（圖／翻攝自IG／加藤紗里）

▲加藤紗里拍下現場救災畫面，玻璃窗戶被敲破。（圖／翻攝自IG／加藤紗里）

據悉，加藤紗里入住的飯店位於仁川、且內設賭場，23日下午發生火災時，所有人得知後全都往外逃出，現場出動10多輛消防車救災。當時戶外氣溫約10度以下，相當寒冷。

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