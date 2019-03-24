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男模伴利菁主持壓力大　郝羿俊看廚師炒菜「突然淚崩」

記者許逸群／台北報導

伊林娛樂新生代男藝人「好益菌」郝羿俊，現為中天《麻辣天后傳》助理主持群之一，節目中天真可愛的特質，意外擄獲許多婆媽、同志粉絲。他從「面首」晉升助理主持，23歲的他坦言機會來的太快太突然，壓力很大，日前曾獨自吃鐵板燒時，不禁悲從中來落下男兒淚。

▲伊林娛樂新生代男藝人「好益菌」郝羿俊。（圖／伊林娛樂提供）

▲郝羿俊現擔任《麻辣》助理主持。（圖／伊林娛樂提供）

待在利菁身旁擔任助理主持是許多新人的夢想，但郝羿俊坦言有所壓力，「我覺得壓力超大，把自己陷入一種偶像劇男主角的情緒，就開始掉眼淚，鐵板燒師傅就看著我嚇到，邊炒菜邊看我怎麼了。」不過，他現在已懂得主持的樂趣，因為在意自己的表現，下節目後會看播出片段，檢討缺失，並請教前輩，也謝謝李懿給他主持上的意見。

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郝羿俊從小熱愛表演，大學時期，曾上104之類的求職網，尋找演藝圈門路。大四時，報名第6屆伊林璀璨之星，獲得演藝組第3名，正式開啟星路。但其實他幼稚園時就曾被星探相中拍廣告，但因家人不同意作罷，長大後，家人的態度也漸漸轉為支持。另外，他私下也學習各種才藝充實自己，包括彈鋼琴跟跳舞。

▲伊林娛樂新生代男藝人「好益菌」郝羿俊。（圖／伊林娛樂提供）

▲伊林娛樂新生代男藝人「好益菌」郝羿俊。（圖／伊林娛樂提供）

擔任助理主持後，郝羿俊圈了一票粉絲，其中男性粉絲居多，有網友認為郝羿俊濃眉大眼，神似賀軍翔，以及泰國超紅BL劇《Kiss Me Again》的主角New，紛紛敲碗私訊，期待他能演出BL劇，也有粉絲留言告白，「只要節目有郝羿俊，我就看」，令他害羞不已。

郝羿俊先前擔任節目面首，坐在來賓後面，表現的機會雖不多，他卻很樂觀，「我很喜歡坐在後面，聽大家講故事，我覺得這也是累積能量吧。」現在他晉升節目助理主持人，跟在天后利菁旁邊，感受到天后超強氣場，「菁姐很厲害，可以掌控任何狀況，還能讓冷冷的場子，瞬間變得熱鬧，很值得學習。」

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郝羿俊, 利菁, 麻辣天后傳

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