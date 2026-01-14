ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
范姜遭爆黑料「打德撲」時機引揣測！離婚爭產、800萬賠償金掀爭議

婚變協商引黑料1／與粿粿婚變協商調解中　范姜遭爆打德撲時機引揣測

▲范姜彥豐和粿粿曾以模範夫妻的形象攜手工作，但婚變後對簿公堂，最後的體面都沒了。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

范姜彥豐去年驚天翻臉愛妻粿粿，怒控女方外遇藝人王子；粿粿則是反咬與范姜彥豐「婚姻走到這裡，話題總是圍繞在錢。」成為娛樂圈年度最大八卦，隨著隔空口水戰告一段落，三方在律師建議下決定收兵，轉由法律途徑進行私下協商與調解。但夾雜的金錢問題，是最大糾結點。

特別是范姜彥豐與粿粿本來就常為了家計起爭執，目前又正在進行財產分割、協商800萬元賠償金的節骨眼上，這分嗜好牽涉的金錢流向，為這樁離婚大戰增添了更多爭議色彩。

畢竟在粿粿的澄清說詞中，她強調外遇並非婚姻崩解的主因，而是長期的經濟與情緒壓力。考量到范姜彥豐工作機會較少，粿粿體諒地表示：「家用的6～8成一向由我負擔，甚至生產費用也是自己處理。孩子出生後的月子中心及生活開銷，我也盡力省錢減輕負擔。」這番說法讓范姜彥豐被貼上「軟爛男」標籤。

婚變協商引黑料1／與粿粿婚變協商調解中　范姜遭爆打德撲時機引揣測

▲范姜彥豐（右二）和王子（左一）曾是好友，還帶著粿粿（左二）到場支持王子簽唱會，但遭老婆和好友背叛。右一為毛弟。（圖／鏡週刊提供）

粿粿更透露，為了支持丈夫，她不僅出資讓范姜彥豐投資並帶走利潤，還常將自己的工作機會轉為兩人共事，以增加對方的收入。然而，兩人因入股的髮廊經營不善導致虧損，「投資」竟然成了夫妻失和的導火線。

最終走到離婚調解時，粿粿也感嘆：「覺得婚姻走到這裡，怎麼圍繞著都是錢。」現在又爆出范姜彥豐有打德州撲克的嗜好，這項涉及金錢輸贏的消遣，是否就是導致婚內爭執不斷、甚至讓經濟缺口擴大的主因，都讓爆料出現的時機，有了更多揣測空間。
 


鏡爆焦點／出入德州撲克賽場　范姜彥豐遭爆黑歷史
婚變協商引黑料2／阿滴、嚴爵都愛玩　德撲依遊戲設計恐觸犯賭博罪
婚變協商引黑料3／傳粿粿離婚「願替王子分期賠款」　不留情面更激怒范姜

