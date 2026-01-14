ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

BTS宣布11月來台！連唱3天
錯了也不願回頭的3大星座
「最正啦啦隊女神」住院
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 Yuri 陳洛心 阿諾 張純 阮經天 張鈺凰 李奧納多

郭方儒掰了邱思琹「雨中陪新歡大跳」　親密互動全被拍

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

▲掰了邱思琹，郭方儒也不寂寞，本刊直擊他跟女星陳詩穎在台北市信義區百貨約會。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

電視界大老郭建宏的兒子郭方儒，去年中跟女星邱思琹分手，稱以工作填滿情傷，還大度祝福前任。這份「填滿」的速度比想像中還快，時報周刊CTWANT直擊郭方儒身邊早有新歡相伴，對象是跟他同齡、25歲的演員陳詩穎，約會時黏踢踢，疑似「草莓」的痕跡直接大方掛在脖子上，還陪著女方在台北市信義區「大跳」。

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭方儒脖子上有塊明顯的瘀青，貌似是「草莓痕」。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

▲郭方儒在講話時，手非常自然就搭上陳詩穎的肩膀。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

12月12日晚間，晚間7點多，郭方儒跟陳詩穎現身信義區百貨公司，連上個廁所都要同行。回到休息區後，兩人肩並肩坐在一起，肢體互動自然，可以明確判斷兩人就是情侶關係。細看郭方儒脖子上有一道清楚的「草莓痕」，想必應該就是女生贈與的「愛的印記」吧！才剛結束上一段與邱思琹的戀情，男女雙方都快速有了新歡。

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

▲陳詩穎在街頭大跳，郭方儒就在人群中當觀眾。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

▲不被下雨影響，陳詩穎完成大跳任務，郭方儒也湊近看拍攝成果。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

8點鐘左右，一行人來到戶外街道，陪陳詩穎拍攝舞蹈影片。天氣掃興、雨滴無預警亂入，但陳詩穎沒有被影響到，完全擋不住她想「大跳」的心，即便地板溼答答，陳詩穎坐在地上開場，把信義區的氣氛拉到最高。郭方儒則在一旁觀賞，拍攝一結束，他也在旁一起檢視女孩們大跳的影片，結束後，陳詩穎露出滿意的笑容，兩人共撐一把傘，友人則在一旁起鬨嬉鬧，可見他們的情侶關係並不是秘密。

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

▲郭方儒餵食陳詩穎炸雞，兩人共享口水，熱戀期的甜蜜全寫在臉上。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

▲陳詩穎一邊講話一邊伸手攬住郭方儒的脖子，動作十分親暱。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

▲郭方儒不時勾著陳詩穎，關係已不言而喻。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

4人找了個地方合影留念，接著在廣場的美食攤販購買炸雞和飲料。熱戀中的情侶果然少不了甜蜜蜜的互動，郭方儒先咬了一口雞塊，接著拍拍正和友人聊天的陳詩穎肩膀，女方轉過頭毫不猶疑地一口咬下，完全不嫌棄男友口水，接著陳詩穎伸手摸摸郭方儒的頭，而郭方儒隨後一個霸氣勾肩將她擁入懷中。

晚間10點左右，送走兩位電燈泡友人後，郭方儒帶著女友轉戰另一家百貨公司繼續逛街，浪漫地做起客製化手機殼，連手機殼都要湊成一對才甘心。

對於是否與陳詩穎交往，郭方儒本人大方回應：「我們在正常相處當中，謝謝關心喔！」

熱戀種草莓1／掰了邱思琹　郭方儒雨中陪新歡大跳

▲陳詩穎（後排右）也在社群分享當天在信義區跳舞的片段。（圖／翻攝自陳詩穎IG／CTWANT）

延伸閱讀

熱戀種草莓2／竟是陳立農前女友！郭方儒新歡緋聞史吸睛

獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

郭方儒

推薦閱讀

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

3小時前

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

4小時前

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

3小時前

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

11小時前

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

「最正啦啦隊女神」上月生病住院　副作用臉腫肚子圓：壓力好大

12小時前

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」時間出爐

11小時前

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

1/13 08:49

演員張鈺凰轉型成功　靠素人直播年吸金1.4億元

演員張鈺凰轉型成功　靠素人直播年吸金1.4億元

13小時前

鬼王溫子仁監製！女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻

鬼王溫子仁監製！女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻

14小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

1/12 12:24

佳諭「為林妍霏抱不平」談喜劇3工具：那是自嘲而非霸凌

佳諭「為林妍霏抱不平」談喜劇3工具：那是自嘲而非霸凌

20小時前

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

18小時前

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議
《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版

《女王大人》驚傳收攤　 曾國城親回：只是想改版
香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

安兪真爆衝「攝影機都不要了」　狂奔抓兔瓏..壓線逮到！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

看更多

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前51

林襄傳遭莉奈冷凍！　「悄調整事業方向」經紀合約現況曝

1小時前0

《赤手獨攀台北101》預告片震撼到不敢看！賈永婕：我的心臟好大

2小時前0

郭方儒掰了邱思琹「雨中陪新歡大跳」　親密互動全被拍

2小時前0

1月14日星座運勢／誠意感動人心！射手告白必看　雙魚曖昧心動

3小時前726

名媛公敵私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

3小時前24

緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商「前腳打招呼後腳勾人夫」

3小時前0

正宮開嗆小三！　王彩樺一合體李千娜「直接扯頭髮」火爆畫面曝光

4小時前30

范姜遭爆黑料「打德撲」時機引揣測！離婚爭產、800萬賠償金掀爭議

4小時前1056

范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：一晚輸贏上萬起跳！

11小時前1022

阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　拍短片曝真實想法

讀者迴響

熱門新聞

  1. 私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒
    3小時前1424
  2. 范姜彥豐遭爆婚變前「頻上牌桌」　德撲玩家：輸贏上萬起跳
    4小時前2053
  3. 緋聞前任阮經天！時尚女神專挑已婚富商下手　遭揭真面目
    3小時前42
  4. 阿諾隆乳認「不在乎天長地久」　親曝真實想法
    11小時前2021
  5. 「最正啦啦隊女神」上月生病住院！　親曝藥物副作用
    12小時前129
  6. BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」
    11小時前12
  7. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    1/13 08:49162
  8. 演員張鈺凰轉型成功靠素人直播年吸金1.4億元
    13小時前121
  9. 女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻
    14小時前4
  10. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    1/12 12:2446
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合