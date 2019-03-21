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王菲前夫爆三度結婚！　對女粉絲一見鍾情「決定娶她」

記者傅家妤／綜合報導

天后王菲曾擁有2段婚姻，和第一任丈夫竇唯生下竇靖童，但她與竇唯的婚姻僅維持了2年，之後男方另組家庭，但也以離婚告終。近日有網友爆料，竇唯已經走入第三段婚姻，而新對象是他的多年忠實粉絲，兩人已經結婚好幾年了。

▲王菲和竇唯的婚姻轟動一時。（圖／翻攝自微博／王菲、《新浪娛樂》）

▲王菲和竇唯的婚姻轟動一時。（圖／翻攝自微博／王菲、《新浪娛樂》）

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竇唯1999年與王菲離婚後，隔3年與攝影師高原結婚，同年迎來兩人的第一個愛情結晶竇佳媛，不過兩人在2004年就宣布離婚。沒想到，近日有大陸網友在微博上爆料，稱竇唯已經再婚，自己的好友就是竇唯的現任妻子，兩人已經結婚好幾年了。該網友轉述友人是在2006年，竇唯發生燒車事件時，特別去警察局門口拉布條支持，竇唯對該女一見鍾情。

▲王菲和竇唯的婚姻轟動一時。（圖／翻攝自微博／王菲、《新浪娛樂》）

▲大陸網友爆料竇唯另娶。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

該名爆料網友形容：「我還有個傳奇朋友，從小到大迷戀竇唯，天天叨叨說喜歡竇唯，好多人覺得她有毛病，後來她努力結識了竇唯，竇唯也對她一見鍾情，現在兩人已經結婚好多年了。」據大陸媒體《新浪娛樂》報導，過去竇唯曾多次被拍到與一名女子牽手逛街，當時就有爆料稱，該女子是他的忠實粉絲，是通過2006年燒車事件結識，與微博上網友爆料的資訊不謀而合，掀起不少熱議。

對於被爆出迎來第三春，竇唯尚未給出任何回應，雖然消息尚未被證實，但粉絲也為他感到開心不已，紛紛送上祝福：「祝福！很欣賞這樣的生活方式，做自己就好」、「粉絲跟偶像在一起欸，好勵志，祝福！」

▲王菲和竇唯的婚姻轟動一時。（圖／翻攝自微博／王菲、《新浪娛樂》）

▲竇唯先前就曾被拍到與一名長髮女子逛街。（圖／翻攝自微博／《搜狐娛樂》）

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