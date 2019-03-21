迪士尼爆無心繼續經營《X戰警》　「只有1個角色例外」確定回歸《復仇者》

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯20日完成合併之後，昔日握在福斯手上的版權《X戰警》、《驚奇四超人》等正式回歸漫威工作室，外界期待日後在《復仇者聯盟》系列電影見證兩大陣營世紀合體。不過，迪士尼似乎短期內無心繼續經營《X戰警》角色，只有1個角色例外，那就是「死侍」。

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▲迪士尼、福斯合併之後，死侍是目前唯一確定會繼續推動的角色。（圖／翻攝自網路）



漫威20多年前賣出過去最暢銷、最有影響力的漫畫《X戰警》、《驚奇四超人》版權，所有A咖角色握在福斯手中，果然2000年推出首部《X戰警》票房大賣。漫威工作室2008年靠著B咖角色，一步一腳印建立起「電影帝國」，過去名不見經傳的美國隊長、鋼鐵人，如今成了數十億票房效果的巨星。

根據權威媒體《好萊塢報導》消息，萊恩雷諾斯的「死侍」將是唯一一個跳回迪士尼的X戰警角色，而且迪士尼CEO羅伯特艾格（Robert Bob Iger）多次證實，這個角色的R級（限制級）版本是可能在迪士尼繼續存在的，而其餘的《X戰警》角色暫時無心繼續經營，未來可能面臨角色全部重啟。

▲萊恩雷諾斯演出的「死侍」，有望回歸漫威電影宇宙。（圖／CFP）



在重新啟動《X戰警》角色之前，迪士尼正在接手福斯製作的《X戰警》兩部電影，即將在6月上映的《X戰警：黑鳳凰》可能是福斯時代的最後一部《X戰警》電影，而另一部8月上映的《變種人》命運掌握在迪士尼高層手中，外界已篤定它會直接在Disney+串流平台上架，或是面臨重新拍攝。

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其實整合《X戰警》的角色，並不是唯一的挑戰。知情人士透露，製作多達13部《X戰警》電影的製片蘿倫舒勒唐納（Lauren Shuler Donner）據傳在《X戰警》20多年前的版權契約當中，要求無論她參與電影程度有多少，任何一部《X戰警》都要掛上她的名字，而另一位長期擔任製片也是《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（Simon Kinberg）可能也有要求。

▲《X戰警：黑鳳凰》、《變種人》海報。（圖／福斯提供）



其實漫威總裁凱文費吉2000年曾參與《X戰警》製作，因為他當年是蘿倫舒勒唐納（Lauren Shuler Donner）的實習生，據傳他近幾個月來已密會不少老班底。不過，漫威工作室至今並未公開任何一部《X戰警》、《驚奇四超人》融入「漫威電影宇宙」的計畫，考量漫威電影宇宙未來將推出《黑寡婦》、《永恆族》，還有《黑豹2》、《奇異博士2》、《上氣》、《星際異攻隊3》等，除非凱文費吉偷偷藏了《X戰警》劇本在辦公室抽屜裡，不然新的英雄在2021年前都不會在電影院出現。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。

《X戰警：黑鳳凰》將於6月6日在台上映。