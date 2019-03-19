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影／《玩具總動員4》正式預告　「牧羊女180度大轉變」網：帥炸

記者洪文／綜合報導

皮克斯動畫電影《玩具總動員4》（Toy Story 4）正式預告出爐，上一集牧羊女完全消失，外界懷疑她被安迪送給別人了，另一方面胡迪、巴斯光年等玩具們離開安迪之後，跑來新主人邦妮的家生活，這次遇到了新玩具「小叉」，沒想到對方不認當玩具而翹家，胡迪追尋小叉的過程中遇到了失散多年的她，然而牧羊女似乎跟以前不太一樣了。

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼牧羊女過去「溫柔婉約」，如今變成「豪放俠女」。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

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▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

《玩具總動員4》由《腦筋急轉彎》編劇喬許庫利（Josh Cooley）擔任導演，經典角色包括胡迪、巴斯光年、牧羊女、翠絲、蛋頭夫妻、三眼怪全部回歸，還有全新玩具成員小叉（Forky）、鴨仔（Ducky）和兔子（Bunny），除了原班配音演員湯姆漢克斯、提姆艾倫、瓊安庫薩克、安妮帕茲，還有「殺神」基努李維加入配音陣容。

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲小叉是《玩具總動員4》的新成員，但是不承認自己是玩具，因而離家出走。（圖／翻攝自網路）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

「巴斯光年」配音者提姆艾倫（Tim Allen）過去受訪形容《玩具總動員4》就像是《復仇者聯盟3：無限之戰》，至少在情感方面十分相似，「我必須抑制情緒，因為我不想放棄，但這真的是太偉大的故事了」，這部片相當感性且有趣，「他們想出來的點子真是太大了，我嚇了一大跳，第3集我覺得很棒，而這部，我甚至沒辦法完成最後一幕的配音」，不斷強調劇情、角色都很優秀，但最後幾個場景令人難受。

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼疑似為《玩具總動員4》全新反派。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

而「牧羊女Bo Peep」配音的女星安妮帕茲（Annie Potts）曾經透露《玩具總動員4》不斷延後上映日期的原因，來自於皮克斯重寫了大部分的劇本，「《玩具總動員4》原本要在今年（2017年）推出，結果皮克斯丟掉了4分之3的劇本並重寫，通常從開始到完成需要2年的時間，但是他們廢掉了大部分的劇本，重新來過，我參與的時間也拉長了一點，我已經為此做了很多工作。」

《玩具總動員4》將於6月21日與美國同步上映。

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼牧羊女《玩具總動員3》消失應該就住在這裡。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

▲▼《玩具總動員4》劇照。（圖／翻攝自Youtube／Disney•Pixar）

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關鍵字

玩具總動員, 皮克斯, 迪士尼, 玩具總動員4, 牧羊女

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