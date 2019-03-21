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4周前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6周」傻眼了

記者張筱涵／綜合報導

許多人都以為懷孕週數是從懷孕當天開始算，但其實和最後一次月經時間有關，也因為不是大部分人都知道的事情，《醫師好辣》中婦產科醫師詹景全就透露曾經差點因為這樣讓夫妻失和。

▲《醫師好辣》是由胡瓜主持的醫界話題節目。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

▲《醫師好辣》是由胡瓜主持的醫界話題節目。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

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詹景全醫師在19日播出的《醫師好辣》中分享，曾有一名越南新娘和老公一起來看診，他看著超音波相當開心說：「這個超音波看起來很好，寶寶的心跳都看得到，孕囊也都很正常，大概是六周大小。」結果那對夫妻的先生驚訝地再次確認醫師說的確定是6周後，默默說道：「可是我們四個禮拜前才結婚。」

聽到這樣的疑問，詹景全醫師才趕緊解釋：「我沒有講清楚，因為我們講的六周事實上是從最後一次月經來的第一天開始算，月經來算14天排卵，所以她四周是剛好結婚那一天，剛好是那天洞房花燭夜就懷孕了。」這才讓那對夫妻沒有因為誤會而失和吵架。

▲詹景全醫師分享懷孕週數的計算差點害夫妻失和。（圖／翻攝自《醫師好辣》YOUTUBE）

▲詹景全醫師分享懷孕週數的計算差點害夫妻失和。（圖／翻攝自《醫師好辣》YOUTUBE）

其實看在場所有主持人和來賓聽了也都「哇～」一聲的反應看來很多人都不知道這個計算方式，這也讓詹景全醫師未來在教學生時都會特別提醒，一定要讓病人聽懂醫師在說什麼，對一般人來說只能以常理來判斷，醫師的說明就特別重要了。

▼恭喜懷孕滿六週？醫師險鬧家庭革命？！病患:「我們結婚才四週！」【醫師好辣】 20190319 part3 EP707陳木榮 Terry。（影片／取自《醫師好辣》YOUTUBE）

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