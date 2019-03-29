聲林之王李友廷新作「Drive」爆紅！網讚勵志神曲：找回初衷，追求夢想！

▲聲林之王冠軍李友廷『Drive』MV。（影／ETtoday）



娛樂中心／台北報導

透過選秀節目《聲林之王》脫穎而出，李友廷以壓軸自創曲《誰》拿下冠軍，並靠著音樂實力迷倒大票歌迷。一頭烏黑的微捲髮與清秀的五官，有著招牌暖男微笑的他，去年底推出首張個人EP，歌唱之路正在啟程，因為奪得總決賽冠軍，還把大獎日本原裝跑旅MitsubishiEclipse Cross直接開回家，李友廷回憶起這段經驗，當下緊張得說不出任何感言，「開心，完全傻在那邊啊！」





▲選秀節目《聲林之王》奪冠的李友廷，跨足車界以Mitsubishi品牌精神「Drive your Ambition」為創作理念 。（圖／翻攝自影片，以下同）

畢業於世新大學廣播電視電影學系，李友廷在選秀節目拿著吉他深情款款的自彈自唱，唱作俱佳的藝術家性格立刻圈粉無數！從小聽周杰倫、五月天的歌長大，李友廷學生時代開始寫作並把音樂變成本業，極具天份的創作細胞源自於家庭影響，爸爸及哥哥都擁有深厚的音樂底子。

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他受訪時聊起《聲林之王》一路過關斬將的歷程，坦言要適應多元曲風和克服舞台表演壓力，好幾次挫折感來襲真的一度想棄賽，「但我打算一輩子做音樂，它是很日常生活的，發生什麼我就會寫什麼。」未來除了認真經營音樂，也不排除文字作品或是藝文方面的跨界合作，這次他以Mitsubishi品牌精神「Drive your Ambition」為創作理念，量身打造主題曲，詞曲創作全靠李友廷一人操刀，最新MV釋出後引起許多網友熱議，認為這首歌旋律輕鬆，「找回起心動念的初衷」、「瘋狂repeat」、「歌詞有感」等，讓大家重新找回力量，面對未來漫長的道路。





▲▼李友廷唱作俱佳，把Mitsubishi品牌精神「Drive your Ambition」融入歌曲，唱出這世代從對未來的迷茫轉為不妥協的精神。





李友廷奪下冠軍獲得大獎日本原裝跑旅Eclipse Cross，他自爆習慣一邊聽音樂一邊兜風！為Mitsubishi創作的這首主題曲《Drive》MV背景設定是勞勞碌碌的上班族，身處經濟不景氣，容易被慣老闆壓榨的時代，充滿爆發力的年輕人該何去何從？

現代人獲取資訊來源不外乎是網路、書籍雜誌和影片，每回開車往返工作的通勤時間，種種領悟都在那一刻想通！MV裡，李友廷駕駛Eclipse Cross馳騁在濱海公路，鏡頭意境深遠悠長，好像人生道路永遠無窮無盡，一旁的驚濤駭浪彷彿是現實帶來的衝擊，歌詞開場第一句：「藍的天、白的雲、灰的路，能去哪？這雙手從當初到現在，還握著什麼？」唱出世代的疑惑，人們照著社會高期望發展找出魅力，卻迷失在成就感的競逐中。





▲《Drive》新MV出爐被網友狂推「最強勵志歌曲」聽完感覺可以駕馭人生每個階段。

李友廷接受媒體採訪時分享，面對音樂與吉他，建立自信這條路不簡單，每個挑戰都得披荊斬棘，龐大的挫折感從來未曾停止。每個人目的希望變得強大而無懈可擊卻屢屢挫敗，正如歌詞描述，「且走且過的生活，能記得什麼，乾脆放手一搏！」不知道明天將如何，但勇往直前或許是人生必然踏出去的過程，那些未知的答案，讓沿途的人事物幫助自己成長。

「不管創作或人生，清楚自己的志向、駕馭每個階段的選擇，無論道路如何轉彎，終將抵達所追求的目的地。」李友廷把Mitsubishi品牌精神「Drive your Ambition」融入在歌曲中，希望每個人都能朝著自己的志向一步一腳印，往前邁開大步。為減輕年輕人築夢壓力，Eclipse Cross提供首年低月付優惠購車專案，預約試車還有機會抽中10萬元購車基金，讓Mitsubishi-陪著你，一直行進在挑戰自我的夢想道路上。