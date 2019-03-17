李友廷媽印臉書照發親友　他羞爆：現在沒人做簽名照了啦

記者林彥君／台北報導



大型選秀節目《聲林之王》冠軍李友廷，因在節目中深情的自彈自唱，唱作俱佳，在網路上圈粉，李友廷在去年底發行首張EP《找到我》，近期也舉辦「找到我」巡演，私下幽默的他，常會在腦海裡「上演小劇場」，才把話說出口。隨著知名度變高，李友廷說媽媽會下載他在臉書的照片，印出當簽名照送給親友。（聲林之王台北首場見面會，詳情請點此）

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▲李友廷唱作俱佳。（圖／記者張一中攝）

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談起家人，李友廷不好意思的說，家人就是一般人，「會要簽名照，發給親戚。」媽媽為李友廷感到驕傲，有時候會把兒子的照片拿去護貝，做成小卡分送給其他人，李友廷笑說：「媽媽，現在已經沒有人在做簽名照了，希望不要再簽了。」

▲李友廷上《明星鍵盤手》，在背板簽名。（圖／記者張一中攝）

李友廷的爸爸和哥哥都有音樂底子，爸爸在大學時期曾組過樂團，近期突然又燃起音樂夢，開始練電吉他，李友廷說：「等爸爸練好後，希望可以找爸爸來我的演唱會當嘉賓。」哥哥在高中時參加過視覺系樂團，李友廷對家人有信心，「不知道有沒有機會，辦一場李家的演出。」

▲李友廷的家人也都有音樂底子 。（圖／記者周書羽攝）

李友廷奪下冠軍也獲得一輛日本原裝跑旅，首次開新車上路的李友廷直呼：「很爽，很開心，開著自己比賽獲得的獎品格外興奮！」李友廷透露，其實自己的停車技術不好，原本自己的車旁留下一些刮痕，不過現在技術大躍進，停車已不成問題。

平時會在車內聽音樂的李友廷，在比賽時就曾和其他參賽者一起坐上攝影棚展示的跑旅，當時就對車內裝設的音響和隔音非常喜愛，李友廷透露，會把混音作品放在車內播放，測試效果，「我覺得這樣聽，會比較準。」

▲李友廷堅持對音樂的夢想。（圖／華研提供）

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