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朴春街頭「快閃」！帶舞群LIVE唱新歌　麥克風藏淚點逼哭老粉

記者韓景樺／綜合報導

南韓女歌手朴春嗓音獨特，曾是女團2NE1的主唱，團體解散後睽違8年終於再次推出個人作品《Spring》，她除了上各大音樂節目宣傳外，17日也罕見現身首爾的新村鬧區，快閃獻唱《Spring》和《My Lover》（내연인）兩首新歌，展現了實力派的唱功。

▲▼朴春。（圖／翻攝自朴春IG、推特LEGENDARY21）

▲朴春睽違8年再以新歌《Spring》回歸。（圖／翻攝自IG／朴春、Twitter／LEGENDARY21）

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《Spring》是朴春離開前經紀公司YG娛樂後發行的第1張作品，不只好姐妹Sandara Park義氣相挺獻聲合唱，朴春本人也曾在歌曲Teaser公布當天落下感動的淚水。努力跑音樂節目宣傳之餘，她也在17日驚喜現身新村街頭，進行了一場《Spring》的發行紀念快閃表演。

朴春雖然穿著全黑，但長大衣裡的超短褲藏不住一雙白皙美腿，回歸後首次在街頭進行「路演」的她，才和舞者們登場就引起場邊的一陣驚呼。唱完《Spring》後，朴春也和觀眾們打招呼，並感性發言「春天好像真的來了」，也說自己想重拾初心和粉絲見面，能進行這樣的街頭快閃很有趣。

除了《Spring》外，她也唱了收錄在新專輯中的另一首歌《My Lover》，完美詮釋了對已離去的戀人的懷念。這場快閃活動不只展現了朴春的個人臨場唱功，也得到了圍觀群眾們的熱烈歡呼，安可聲不斷。

▲▼朴春17日現身首爾新村街頭快閃獻唱。（圖／翻攝自Twitter／LEGENDARY21）

▲朴春17日現身首爾新村街頭快閃獻唱。（圖／翻攝自Twitter／LEGENDARY21）

而有眼尖網友也發現，朴春當天手上拿著的綠色麥克風，和過去她在2NE1時期用的似乎是同一支。其實之前Minzy出席公開活動時，也曾拿著2NE1時期用的紫色麥克風，讓不少「Black Jack」（2NE1當時的粉絲名稱）相當感動。

▲▼朴春用過去2NE1時期的麥克風。（圖／翻攝自Facebook／Big Bang _ 2NE1）

▲▼朴春和Minzy。（圖／翻攝自Twitter／LEGENDARY21）

▲過去2NE1時期的麥克風是4人4色，朴春用綠色的，而Minzy則是紫色的。（圖／翻攝自Facebook／Big Bang _ 2NE1）

►朴春現身街頭快閃影片。（影片連結請按此。）

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