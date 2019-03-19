《瞞天過海》女星爆「陪睡換演出」　華納兄弟CEO凱文辻原下台

記者洪文／綜合報導

華納兄弟隨著《水行俠》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》票房大賣，看似走向一個很好的方向，未料幕後推手、長達6年擔任CEO的凱文辻原（Kevin Tsujihara）周一（18日）突然下台，而他與《瞞天過海：八面玲瓏》女星夏綠蒂柯克（Charlotte Kirk）在月初爆出「陪睡換演出」的性醜聞成為最大原因。

▲華納兄弟CEO凱文辻原下台。（圖／達志影像）



華納兄弟母公司「華納媒體」CEO約翰斯坦基（John Stankey）表示：「我們的夥伴凱文辭去華納兄弟董事長，以符合華納媒體、華納兄弟的最大利益。」雖然未提接手人選，但他補充表示：「凱文過去25年為公司的成功有很大的貢獻，我們感謝他，凱文已承認犯下錯誤，違背高層的期望。」

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凱文辻原留下的公開信表示：「經過漫長的反省，以及過去一周與約翰斯坦基的討論，我決定離開華納兄弟，以符合公司的最大利益。」他認為留下來會分散外界的焦點，造成這間公司持續成功的阻礙，「我們員工努力工作讓人欽佩，我不會讓媒體去影響我過去的團隊正在做的偉大工作。」

身陷性醜聞低潮下台，待了25年華納兄弟的凱文辻原難免不捨，「在這困難時期，我從同事與工作夥伴得到很多支持，難以報答，再說一次，我為每天做偉大工作的你感到自豪，這使華納兄弟成為業界的標竿，很高興與你們每一個人工作，願你們一切順利。」

▲《瞞天過海：八面玲瓏》女星夏綠蒂柯克。（圖／達志影像）



《好萊塢報導》6日挖出上百封簡訊，踢爆辻原凱文2013年與當時21歲的英國女星夏綠蒂柯克發生性關係，並保證會引薦內部高層介紹一些演出機會給她。隔了2年，女方傳訊息：「我知道你非常忙，但當我們在那間旅館，發生性關係時，你說你會幫我，但是你就是忽略了我，我感覺我被利用了。」後來女方在《瞞天過海：八面玲瓏》與《單身啪啪啪》擔任配角，也將在2019年新片《Nicole & O.J.》擔任重要角色。

其實2017年便有媒體爆料，當時史坦基便委任律師事務所展開調查，事後卻聲明沒有任何證據顯示凱文與柯克有不正常的關係存在，未料如今相關簡訊內容被爆出，成為壓垮凱文的最後一根稻草。不過，柯克的發言人立即發表聲明，嚴重否認她與凱文有性關係，並且表示柯克的所有的演出機會都是靠正常的試鏡程序得到的，絕對不是與誰發生性關係而取得。

▲《水行俠》開出超高票房，續集確定開拍。（圖／華納兄弟提供）



辻原凱文在華納兄弟任職長達25年，2013年起擔任CEO至今6年，致力於建立DC電影宇宙與漫威電影宇宙抗衡，近年來靠著《神力女超人》、《水行俠》成功開出超高票房，超越《黑暗騎士》影史票房成績。同時，他力求發展JK羅琳的《哈利波特》宇宙，開啟《怪獸與牠們的產地》系列作品，並且帶領新線影業開發《厲陰宅》宇宙、《牠》等恐怖片市場，讓華納兄弟走出全新的局面。