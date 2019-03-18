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雙腳踩屎尿！AKB48台北團養貓狗　「嘴上討厭心裡愛」爆暖

記者盧薇淩／台北報導

畫面有愛！人氣女團AKB48 Team TP 日前出席流浪狗活動，耐心地照顧可愛的貓狗們，內心卻是相當心疼，更齊聲呼籲大家「以領養代替購買」，詩雅表示：「我認同領養代替購買，但我覺得養寵物本身是一件需要被謹慎思考的事情，養之前請一定要先想清楚自己有沒有能力可以照顧他們！不能只是因為一時的寂寞、一時的可愛，因為我們的決定可能會改變他的一輩子！」

▲▼AKB48 Team TP 關懷流浪動物 。（圖／好言娛樂）

▲ AKB48 Team TP 關懷流浪動物 。（圖／好言娛樂）

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大家聊起各自寵物經，詩雅養了隻11歲的紅貴賓，從國中開始養，她說：「從小陪著我長大，每次我回到家，他都會很熱烈地歡迎我，晚上睡覺的時候，還會趴在我身邊跟我一起睡，每次睡覺還會睡到大呼，就像是我的妹妹一樣！已經是無可取代的家人了！」

▲▼AKB48 Team TP 關懷流浪動物 。（圖／好言娛樂）

▲AKB48 Team TP 分享養寵物故事。（圖／好言娛樂）

伊柔則分享愛犬紅貴賓「錢錢」的趣事，第一次看到其實還蠻怕的，就先把牠裝進箱子裡面，牠一直抓箱子看著就好心疼，最後還是把牠放在客廳讓牠跑來跑去。隔天早上要去客廳開燈，腳一踏出去就是踩到牠的尿尿，可是還是要開燈，另一腳踩出去居然踩到牠的便便，讓她好氣又好笑：「笑死我了，雖然每次嘴巴上都說我討厭牠，可是心還是很愛牠的。」

藤井麻由養的狗狗跟貓咪也是領養的，覺得貓咪狗狗不是寵物，是個家人一樣很重要的存在，雖然他們不能講話，但他們會用眼神跟尾巴跟我們溝通，我們也要好好了解他們的表達方式，建立很好的關係。

▲▼AKB48 Team TP 關懷流浪動物 。（圖／好言娛樂）

▲▼AKB48 Team TP 呼籲領養代替購買。（圖／好言娛樂）

▲▼AKB48 Team TP 關懷流浪動物 。（圖／好言娛樂）

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

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