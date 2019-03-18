謝哲青「小學題」落敗　郭彥甫復仇：對網友有交代

記者許逸群／台北報導

台視益智節目《台視17Q》日前邀請到方馨、蘇晏霈組成的「戲劇當家花旦隊」，以及郭彥甫與謝哲青組成的「文史藝術家隊」一同競賽。被大家寄予厚望的謝哲青與郭彥甫，在與雙姝的PK賽中勝出，首輪獎金挑戰賽以謝哲青率先答題，沒想到知識淵博的他竟然在小學題「失足」！

▲備受看好的謝哲青與郭彥甫在首輪意外失足。（圖／台視提供）

謝哲青率先上場，讓主持人謝震武不禁問：「如果小學題由謝哲青上，那郭彥甫打算什麼時候上？」郭彥甫笑說：「或是讓我現場畫畫就好。」沒想到謝哲青看輕題目竟在第二題就落敗，止步於「哪個非光的三原色」的小學題目，連求救都沒用到就下場。

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直到節目尾聲，謝哲青與郭彥甫再度「復仇」挑戰，兩人決定改變策略，由郭彥甫先發。果然策略奏效，他們一路挺進第四題，沒想到擅長文史提的謝哲青，在「讓慈禧太后慌亂逃出紫禁城的戰亂」中箭落馬，所幸最後仍有為線上觀眾守住兩萬元獎金，讓兩人直呼：「還好對網友有交代。」

▲方馨與蘇晏霈成為本集最大贏家。（圖／台視提供）

都是益智節目常客的方馨與蘇晏霈，則是用絕佳默契答到第五題，但自認文史較弱的蘇晏霈碰到「三國演義」的題目卻毫無頭緒，沒想到亂猜竟意外展現強運。不過她們最後被題目設計誤導，在第六題止步，但兩人幸運翻到加倍卡成功將獎金翻倍成六萬元，成為本集最大贏家。