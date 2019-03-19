大馬女神拍泰片　不會講泰文只會笑惹泰女神醋意大發

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▲「四葉草」朱主愛客串泰國浪漫喜劇片《限時好友》，接受《星光好選喆》獨家專訪。(攝影／謝盛帆、黃國琳）

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／專訪報導

大馬女神四葉草近期在泰國浪漫愛情喜劇《限時好友》以真實身份客串演出，她可愛的模樣令女主角也吃醋不已，並且她也與多國女歌手演唱電影主題曲《想太多》。首次參與泰國電影拍攝的四葉草接受ETtoday《星光好選喆》專訪，分享她在語言不通的情況下仍舊開心完成電影與MV的拍攝，而看似甜美無憂的她，其實私下個性反差很大，在節目裡獨家分享許多趣事給大家。

來自馬來西亞的四葉草，出道前常在YouTube發布自彈自唱影片，甜美外表與療癒歌聲使她人氣高漲備受關注，2015年以《好想你》一曲在亞洲竄紅，年僅21歲就在網路上擁有大批粉絲，更因此被泰國製作公司相中，邀請她一同參與演唱電影《限時好友》主題曲《想太多》，並本色演出歌手角色，

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四葉草表示一開始知道要拍泰國電影的時候，當下是一頭霧水，覺得自己不會講泰文要怎麼辦，公司要她放心演出，還可以參與主題曲的部分，去到當地後發現原來拍設地點就是在很熟悉的錄音室，「我就覺得好熟悉的環境，就像平時錄專輯，就這樣進去拍攝。」

在錄音室拍攝現場四葉草要和第二男主角有互動，而且還要表現出甜美中略帶曖昧感，足以讓女主角胡亂幻想吃飛醋的眼神，她回憶：「因為要製造一個讓女主角忍不住幻想的假象，像主題曲一樣『想太多』，跟劇組溝通過後他們就叫我唱歌、叫我笑，不用特別再練習什麼。」她也表示劇組很專業速度又快，因此拍攝期很短，和對戲的男主角Jason默契也很好，「我們早上先拍電影，然後中午就直接去錄那首歌，錄完了直接拍MV，四點就收工了，就像泰國一日遊一樣。」她認為認為的演出合作非常輕鬆愉快，滿足感非常高。

▲▼四葉草朱主愛靠甜笑得到電影《限時好友》客串機會。（圖／威視提供）

四葉草表示在電影中和來自亞洲8國的知名女歌手用各國語言輪番接唱主題曲，並共同齊聚泰國拍攝MV，拍攝時有遇到但是沒有機會聊到太多，一直到電影在泰國上映，眾人又再次於宣傳時碰面，大家一起去聚餐，才真正認識彼此，她開心的說：「我覺得蠻有趣的是，因為八個地區語言都不同，難免有語言上隔閡，但是因為大家都是歌手，就有一種熟悉感，好像音樂是一種共同語言，後來我們一起聽著音樂，也玩得很愉快！」四葉草還在節目現場直接清唱馬來西亞語部分的主題曲，讓觀眾們也都能一飽耳福。

▼全球娛樂獨家報導，鎖定星期天晚上八點首播的《星光好選喆》。