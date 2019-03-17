亞洲電影大獎得獎名單／黃景瑜封新人王　朴敘俊、金在中帥氣領獎

記者洪文／綜合報導

第13屆亞洲電影大獎頒獎典禮17日晚間舉行，日本導演是枝裕和《小偷家族》獲得最佳影片，最佳導演為《燃燒烈愛》南韓導演李滄東，而惠英紅演出《翠絲》獲得最佳女配角，最佳新人獎則是《紅海行動》黃景瑜，張藝謀《影》以4項大獎成為最大贏家。

▲役所廣司、Samal Yeslyamova獲得亞洲電影大獎影帝、影后。（圖／CFP）



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▲黃景瑜以《紅海行動》拿下亞洲電影大獎最佳新演員。（圖／CFP）



黃景瑜以BL劇《上癮》爆紅，如今首度演出電影《紅海行動》獲最佳新人獎，演技受到認證肯定。他上台表示：「非常謝謝大家，拿到這個獎不容易，要感謝楊受成老闆、林超賢導演、片中的小兄弟們，還有整個劇組每個部門、每一個人，這個獎屬於每一個人！」

▲惠英紅《翠絲》獲得亞洲電影大獎最佳女配角。（圖／CFP）



▲章宇《我不是藥神》獲得亞洲電影大獎最佳男配角。（圖／CFP）



飛躍新星獎、新世代獎於典禮前公布，由南韓男神朴敘俊、金在中獲獎。朴敘俊表示，心情很緊張，「我不知道為何得獎，會更努力報答大家。」他還說，想跟香港導演、演員合作，尤其欣賞郭富城拍戲很有型。而金在中紫紅色頭髮相當吸金，網友狂讚：「二次元漫畫走出來的仙子！」

▲朴敘俊獲得亞洲電影大獎飛躍新星獎。（圖／CFP）



▲金在中獲得亞洲電影大獎新世代獎。（圖／CFP）



第13屆亞洲電影大獎得獎名單：

最佳電影Best Film

《小偷家族》

最佳導演Best Director

李滄東《燃燒烈愛》

最佳男主角Best Actor

役所廣司《孤狼之血》

最佳女主角Best Actress

Samal Yeslyamova《小傢伙》

最佳男配角Best Supporting Actor

章宇《我不是藥神》

最佳女配角Best Supporting Actress

惠英紅《翠絲》

最佳新導演Best New Director

陳小娟《淪落人》

最佳新演員Best Newcomer

黃景瑜《紅海行動》

最佳編劇Best Screenplay

賈樟柯《江湖兒女》

最佳攝影Best Cinematography

趙小丁《影》

最佳視覺效果Best Visual Effects

林洪峯《無雙》

最佳美術指導Best Production Design

馬光榮《影》

最佳剪接Best Editing

塚本晋也《斬、》

最佳造型設計Best Costume Design

陳敏正《影》

最佳原創音樂Best Original Music

細野晴臣《小偷家族》

終身成就獎／李滄東

卓越電影人大獎／役所廣司

飛躍新星獎／朴敘俊

新世代獎／金在中