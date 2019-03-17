吳尊快閃澳洲2天！　曬「學校照」網驚：NeiNei和Max要留學了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳尊17日曬出照片，透露到澳洲2天舉行粉絲見面會，所到之處都吸引粉絲追星。他行程滿檔，貼文透露「幫他倆先去觀察幾所學校」，引來網友好奇：「要送NeiNei和Max出國留學嗎？」

▲吳尊快閃澳洲2天，透露「觀察學校」引起網友好奇。（圖／翻攝自微博／吳尊）

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吳尊透露丟下NeiNei和Max2天，前往澳洲墨爾本參加粉絲活動，除了去看F1賽車，更提到「幫他倆先去觀察幾所學校」，最後更感性寫下：「時間，我會好好珍惜你的。」照片中，他也拿著學校簡介在校門拍照，現在一家四口在汶萊生活，對兒女的出路相當重視，8歲大女兒學校成績優異，日前還參加英國皇家舞蹈學院的芭蕾舞考試；5歲兒子Max幼稚園已經畢業。

▲吳尊掀起粉絲追星熱潮。（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲吳尊停留澳洲2天行程滿檔，還去看F1賽車。（圖／翻攝自微博／吳尊）



網友見吳尊參觀澳洲學校，驚問：「這麼早就要送NeiNei和Max出國留學嗎？會不會很捨不得啊？」留言陸續追問「他們以後也要去澳洲讀書嗎」、「打算在澳洲上課了嗎」、「他們兩個那麽小就要去澳洲讀全寄宿學校了？」隨後吳尊親回：「沒啦，先來看看，先來看看好不好。」

▲吳尊透露「幫他倆先去觀察幾所學校。」（圖／翻攝自微博／吳尊）

▲網驚問吳尊：「要送NeiNei和Max出國留學嗎？」（圖／翻攝自微博／吳尊）





▲吳尊回應參觀學校：「先來看看好不好。」（圖／翻攝自微博／吳尊）

