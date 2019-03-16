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《炮仔聲》妍熙遭報應「鞭炮連炸30秒全身傷」　觀眾喊：爽啦！

記者張筱涵／綜合報導

八點檔《炮仔聲》15日終於給「最毒小三」王妍熙（王宇婕飾演）和張正浩（陳志強飾演）一個教訓了！王妍熙被張正浩一句「我一點都不愛妳」嚇到精神快分裂，整個人失控在婚禮上大吼大叫最後直接衝出門，結果被自己設計的鞭炮炸得滿身傷。

▲王宇婕在《炮仔聲》中飾演王妍熙。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

▲王宇婕在《炮仔聲》中飾演王妍熙。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

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王妍熙虐待張正浩媽媽的真相被揭開後，沒想到自己的爸爸是被張正浩害到昏倒的，面對這些原本她都還抱有一點希望，認為張正浩是愛自己的，結果一問之下得知對方的真心「妳這樣糟蹋我媽，我怎麼可能會愛妳，我是為了一步登天才選擇妳的」。

就在這最後一擊之下，王妍熙整個人失控對著徐明強大吼，最後整個人崩潰衝出會場，怎料被自己特別設置的一大坨鞭炮炸得全身傷，整個臉也受了傷。觀眾看到小三的報應終於來到超開心，「妍熙炸寒單起來」、「妍熙真的很活該」。

▲王妍熙遭到報應。（圖／翻攝自NewShowBiz完全娛樂 YOUTUBE）

▲王妍熙遭到報應。（圖／翻攝自NewShowBiz完全娛樂 YOUTUBE）

飾演王妍熙的王宇婕也搞笑在臉書上傳幕後花絮照，「有一種時尚叫做被炮仔炸過的時尚感，再淒慘也要妝Fashion」，可以看見她坐在鞭炮碎屑上閉眼打坐，接著又突然擺出拍攝雜誌封面的模特兒姿勢十分逗趣。

▲▼王宇婕分享幕後花絮。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

▲▼王宇婕分享幕後花絮。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

▲▼王宇婕分享幕後花絮。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

▼【炮仔聲】EP53 正浩受夠：我從來沒有愛過妳！妍熙一秒炸毀。（影片／取自NewShowBiz完全娛樂　YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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王妍熙, 炮仔聲, 王宇婕

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