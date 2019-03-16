《復聯4》預告彩蛋多到滿出來！　影迷激辯：黑白畫面「閃紅影」有鬼

文／十月凱文



電影《復仇者聯盟4：終局之戰》上映在即，該片的正式預告也於昨晚在全球公布，雖然僅短短2分30秒，但早就讓影迷望穿秋水，紛紛猜測故事的全貌，甚至連片頭介紹鋼鐵人、美國隊長以及雷神索爾的往日電影片段時，以黑白畫面呈現，但卻刻意突出「紅色」，讓人引起極大好奇心。

現在，就讓我們一起來看看預告片中的討論吧。

▼《復仇者聯盟：終局之戰》預告



1. 真的有時光旅行嗎？

如何逆轉過去，救回同伴，並且打倒強敵「薩諾斯」？自從去年《復仇者聯盟：無限之戰》上映之後，網路上就持續流傳著「時光旅行」的理論，認為初代復仇者包括鋼鐵人、美國隊長以及雷神索爾等人，加上新夥伴驚奇隊長，很有可能跳躍時空，救回那些夥伴。

請繼續往下閱讀...

漫威總裁凱文‧費奇曾表示《復仇者聯盟：終局之戰》的宣傳素材僅會有電影的前15至20分鐘，所以我們看不到片中是否真的會解釋主要的關鍵劇情，然而眼尖的影迷觀察到了一個部分，那就是黑寡婦的頭髮。



（圖／翻攝自Youtube／MarvelTW，下同。）



預告最後一幕應該是與《復仇者聯盟：無限之戰》做連結，屆時黑寡婦的髮型仍是短金髮，所以這應該是電影一開始，驚奇隊長前來加入救援的片段。







這一幕的黑寡婦頭髮變回招牌紅髮，但是髮根處仍是金髮，代表自從《復仇者聯盟3》之後的時間約莫過去近一年，她的原生紅髮已經長出來。





值得關注的是這一幕，她綁起頭髮未見到金色髮尾，這段與「鷹眼」克林頓的對戲中，時間軸不明，有可能真的展開時光旅行。

2. 預告裡面的「紅色」代表什麼意思？

《復仇者聯盟：終局之戰》預告一開始便以閃回的方式，帶領觀眾重回《鋼鐵人》系列、《美國隊長》系列以及《雷神索爾》系列的片段，並以黑白畫面呈現，強調那是往日時光。

但值得關注的是，在這些回憶片段裡面，不知為何，「紅色」總是特別被突出。











這是為何呢？有不少網友指出也許就像經典電影《辛德勒名單》一樣，代表希望，卻也代表絕望，是一種象徵手法。不過知名外媒《IGN》卻提出另一個看法，如果紅色代表的是「無限手套」上面象徵紅色的「現實寶石」呢？











讓我們看看「現實寶石」的功用，可以允許持有者創建一個替代現實世界，甚至可以改寫、反轉宇宙一切現實、現象（甚至改寫已經死亡的事實），但目前所有的寶石仍在薩諾斯的無限手套手上，所以一切狀況未知。

3.「鋼鐵人」東尼史塔克怎麼回到地球？







在預告中，最讓影迷驚呼的莫過於這一幕，當「復仇者聯盟」再度集結穿上白色制服，似乎要前往某個地方冒險（傳聞這套白色制服能讓他們前進量子領域），裡面赫見「鋼鐵人」東尼‧史塔克，在前一集苦陷外太空孤立無援的東尼，這一次怎麼回到地球？







在電影預告的開頭，東尼便預告自己將會再次做出驚人之舉，這個驚人之舉可能呼應他在《鋼鐵人》開頭中，用極少的設備做出強大的鋼鐵裝甲逃出重圍，這一回可能也會用僅剩的設備製作鋼鐵裝甲，由於如果製作失敗，他就永遠無法回到地球，這的確是瘋狂的想法。

另外，東尼也很有可能是「驚奇隊長」卡蘿‧丹佛斯救回來的，畢竟當時卡蘿已經重返地球了。





但還是要說，《復仇者聯盟4》的預告可能出現刻意的誤導，畢竟我們還記得《復仇者聯盟：無限之戰》預告的這一幕吧，最後「綠巨人浩克」並未在瓦干達之戰登場。





4. 新夥伴的登場？

在預告中，有一幕是「鷹眼」正在教導一名少女射箭，一般影迷可能只會覺得是他的女兒，如果不是呢？

Reddit有網友推論表示，這名少女可能是「少年復仇者」的凱特‧畢夏普，曾經有一度拜「鷹眼」為師，後來還曾繼承了「鷹眼」的名號。





另外在前一集來到地球的「火箭浣熊」，這一回還與「戰爭機器」並肩作戰，有網友發現他多了一只眼鏡，猜測有可能是「酷寒戰士」巴奇留下。







我們一直都知道的是，布魯斯班納教授的另一面便是強大的破壞王「綠巨人浩克」，但他在前集幾乎完全消失這集是否有望回歸？是否還在與布魯斯班納鬧彆扭？也很有機會在電影開演沒多久之後就與布魯斯正式和解，再度施展他的無限神力。

5. 開場沒多久會有場大戰？復仇者聯盟總部遭毀？

依照漫威電影的慣例，開頭過沒多久之後會有一場大型動作戲，然則這場戲，可能是在開場，當「蟻人」逃離量子領域的束縛，來到復仇者總部，但是他可能又要經歷了一場大戰，攻擊的對象則不明。

「蟻人」看著電線桿上面有明顯的尋人啟事。







在這一幕中，明顯看到「蟻人」的身後窗戶正在爆炸，隨後就出現「蟻人」穿梭在眾多火花之間的畫面，預計這場戲會毀掉很多東西，也讓復仇者聯盟們更加決定孤注一擲，找到打敗薩諾斯的方法，拯救地球。









看了這麼多，是否更期待《復仇者聯盟：終局之戰》呢？也跟我一樣等不及4月24日的到來，當天準備進電影院，狂刷多次，迎接這部年度最磅礴熱血的動作大片吧。