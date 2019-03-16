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女星「16歲被帶去夜店看小姐」　曝單親爸震撼教育

娛樂中心／綜合報導

演員郭亞棠雖然有些迷糊迷糊的，但非常堅強樂觀，能夠養成這樣的個性都歸功給爸爸從小就指引她走該怎麼做人，16、7歲就被爸爸帶去酒店震撼教育。

▲郭亞棠在民視八點檔《大時代》飾演秀娟。（圖／翻攝自郭亞棠臉書）

▲郭亞棠在民視八點檔《大時代》飾演秀娟。（圖／翻攝自郭亞棠臉書）

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據《聯合報》報導，郭亞棠出身於單親家庭，從小就是爸爸父代母職將她一手拉拔長大，從小就喜歡唱歌跳舞，小學的時候還曾經在團體表演時因為爸爸沒到場就不表演，對爸爸的喜愛表露無遺。上高中的時候原本想去華岡藝校，也是在爸爸一句「萬一沒進演藝圈，不就沒路了」轉換跑道，改念財政稅務科系讓自己至少有個技能找出路。

郭亞棠爸爸在女兒16、7歲就帶著去夜店，就怕郭亞棠長大以後被騙，到現場直指濃妝、穿著清涼的酒店小姐說：「就算以後我們家沒錢，妳也不准做這種工作！」待女兒18歲時就主動教導喝酒訓練酒量，同時也大談該怎麼眼光精準地看男人。在充滿愛的環境長大，郭亞棠的個性也非常樂觀，原本以為拍八點檔很辛苦，還以為會是好幾天都無法闔眼睡覺的程度，開拍以後才發現每天都能回家睡覺，只有3小時也覺得很開心。

有趣的是，郭亞棠曾為了獨佔父愛會爭寵，她笑說當時跟某位阿姨單獨相處時，直接嗆聲：「妳以為我會喜歡妳，其實我不喜歡妳，只要我跟爸爸說我不喜歡妳，他就不會喜歡妳。」為了吸引爸爸注意還研發「亞棠攻略」數千招，爸爸在外地工作的時候是奶奶照顧她，為了讓爸爸關心多一點又不想讓家人知道，故意靠近生病的人，如願感冒後，還偷偷把藥丟掉，感冒一直無法痊癒，就為了讓爸爸回來帶她去看醫生。

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