家長驚訝孩子為偶像開始看書！防彈少年團改變粉絲追星

在3月12日凌晨,韓國經紀公司Big Hit官方發布了BTS防彈少年團的一則回歸消息,全球數百萬千萬的粉絲們都動起來了,從一些粉絲的互動和留言裡可以發現,防彈少年團和所屬經紀公司,已經悄悄地改變了粉絲的追星型態。

過去一般人所認知的追星是屬於大約14~22歲的年輕學生族群,而且是以歌聲、舞蹈和外型為主要吸引這個族群的動力,防彈少年團卻讓他們的粉絲「ARMY」的追星,不僅僅只是侷限在這三大要素當中,許多粉絲非常著迷於他們的各種隱藏式互動,讓追星拓展到更全面的粉絲腦力開發。

從一個官方發文回歸專輯名稱「BTS MAP OF THE SOUL : PERSONA」,就可以讓一個粉絲閱讀超過300則以上的各式相關訊息,其中的訊息包括2017年的成員JIN所穿的衣服上,已經出現2019年的專輯名稱,到專輯的概念MAP OF THE SOUL出自《榮格的心靈地圖》這本心理學書籍,以及有粉絲從防彈少年團各種年末舞台的表演和視頻中,找到與這張專輯相關的訊息連結等等,這些訊息被粉絲們快速的搜索比對和傳閱,並且在全球網路上被翻譯成各種語言,儼然已經成為一種防彈少年團和「ARMY」之間專有的粉絲活動默契。

▲2017年防彈少年團《DNA》舞台,JIN上衣就印有PERSONA字樣。(圖/翻攝自Mnet)

這樣的活動其實是從2015年到2016年「花樣年華3部曲」時就開始啟動了,因為MV的各種解析和套路的抽絲剝繭,讓很多粉絲著迷於其中,有些粉絲還將這樣的活動暱稱為「阿米偵探活動」,到2017年和2018年的時候,防彈少年團不但融合世界名著、或文化、或心靈故事在音樂的創作裡面,也展現在每一場的舞台表演設計當中,讓觀眾們緊緊盯著他們的表演來發現各種蛛絲馬跡,粉絲們樂此不疲,甚至爭相研究和交流討論。

「平常念書都沒有這麼用功」是一句ARMY常常互相開玩笑的話,但也由此可得知,在潛移默化中很多粉絲都變得非常認真,「我真的買書來看了…」、「沒想到我為了防彈看了好幾本書…」等等,這類型的留言也常常在防彈少年團的粉絲互動之中看到。

▲防彈新專輯名稱出自書籍《榮格的心靈地圖》。(圖/翻攝自Superbookcity)

因為想要了解防彈少年團的音樂創作概念,從德米安的《徬徨少年時》、《Magic Shop》、《榮格的心靈地圖》等書籍都變成粉絲們爭相閱讀和討論的內容,許多家長看到自己的孩子居然拿起書本來啃都很驚訝,而且不只是看書,還是這些文學、哲學、心靈,連一般民眾都未必會想要閱讀的類型。

往往這些書本被發起團購和搶購一空,如果要比喻成讀書會,ARMY可能堪稱全球最大的讀書會了,甚至連防彈少年團成員們本身愛看的書籍都被蒐集,還有書店設立了專門的一個書櫃類別,打上「防彈少年團」。

▲防彈少年團帶粉絲開啟不同視野。(圖/CFP)

除此之外,經紀公司也像是跟粉絲們玩網路互動遊戲一樣,把各種專輯概念、MV內容和舞台表演設計多元結合,讓各種細節都藏有無限可能,不但粉絲們要通過要歷史回顧大考驗,還隨時都在玩拆字解圖遊戲,考驗粉絲的各種記憶力和觀察力,再加上邏輯和圖形意像的推理能力等等,讓追星變成一種充滿知性和知識的挑戰活動,有的粉絲們甚至覺得好像在玩密室逃脫的解謎遊戲而大呼過癮。

「因為防彈讓我成長了…」、「沒想到因為追星讓我想通了很多…」、「防彈救了我,讓我重新站起來…」這樣的感謝留言一直都在粉絲群裡面不斷地被呈現,而且年齡層從10歲到50歲以上都有。

▲防彈MV或舞台經常暗藏寓意,讓粉絲絞盡腦汁解析。(圖/翻攝自YouTube ibighit)

實質上,防彈少年團和經紀公司的這種模式,也幫助了非常多的人,有徬徨的青少年,也有鬱鬱不得志的上班族,或是煩惱憂慮的家長們,在通過這些理念傳達,讓人在摸索和思考的互動過程中得到了啟發或能量,因為搜索各種資訊打開心靈以及眼界而成長。

由此我們會發現,曾經一直被世人所詬病的「無腦追星族」,在防彈少年團和所屬經紀公司Big Hit的多年操作之下,已經漸漸被改變了!

防彈少年團曾經說要讓他們的粉絲可以抬頭挺胸驕傲地說:「我是ARMY」,而他們除了團體在音樂創作和世界舞台的傲人成績之外,也確實用他們的方式,帶領著他們的粉絲做到了這樣一個承諾。

