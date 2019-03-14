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家長驚訝孩子為偶像開始看書！防彈少年團改變粉絲追星

K歐逆誤入叢林 K

一個專業的市調和活動企劃經營者,一個已經是家長身份的人,卻不小心闖入了..

文／K

在3月12日凌晨，韓國經紀公司Big Hit官方發布了BTS防彈少年團的一則回歸消息，全球數百萬千萬的粉絲們都動起來了，從一些粉絲的互動和留言裡可以發現，防彈少年團和所屬經紀公司，已經悄悄地改變了粉絲的追星型態。

▲防彈少年團BTS。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

過去一般人所認知的追星是屬於大約14～22歲的年輕學生族群，而且是以歌聲、舞蹈和外型為主要吸引這個族群的動力，防彈少年團卻讓他們的粉絲「ARMY」的追星，不僅僅只是侷限在這三大要素當中，許多粉絲非常著迷於他們的各種隱藏式互動，讓追星拓展到更全面的粉絲腦力開發。

從一個官方發文回歸專輯名稱「BTS MAP OF THE SOUL : PERSONA」，就可以讓一個粉絲閱讀超過300則以上的各式相關訊息，其中的訊息包括2017年的成員JIN所穿的衣服上，已經出現2019年的專輯名稱，到專輯的概念MAP OF THE SOUL出自《榮格的心靈地圖》這本心理學書籍，以及有粉絲從防彈少年團各種年末舞台的表演和視頻中，找到與這張專輯相關的訊息連結等等，這些訊息被粉絲們快速的搜索比對和傳閱，並且在全球網路上被翻譯成各種語言，儼然已經成為一種防彈少年團和「ARMY」之間專有的粉絲活動默契。

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▲防彈少年團JIN上衣印有PERSONA字樣。（圖／翻攝自Mnet）

▲2017年防彈少年團《DNA》舞台，JIN上衣就印有PERSONA字樣。（圖／翻攝自Mnet）

這樣的活動其實是從2015年到2016年「花樣年華3部曲」時就開始啟動了，因為MV的各種解析和套路的抽絲剝繭，讓很多粉絲著迷於其中，有些粉絲還將這樣的活動暱稱為「阿米偵探活動」，到2017年和2018年的時候，防彈少年團不但融合世界名著、或文化、或心靈故事在音樂的創作裡面，也展現在每一場的舞台表演設計當中，讓觀眾們緊緊盯著他們的表演來發現各種蛛絲馬跡，粉絲們樂此不疲，甚至爭相研究和交流討論。

「平常念書都沒有這麼用功」是一句ARMY常常互相開玩笑的話，但也由此可得知，在潛移默化中很多粉絲都變得非常認真，「我真的買書來看了…」、「沒想到我為了防彈看了好幾本書…」等等，這類型的留言也常常在防彈少年團的粉絲互動之中看到。

▲MAP OF THE SOUL出自《榮格的心靈地圖》（圖／翻攝自Superbookcity）

▲防彈新專輯名稱出自書籍《榮格的心靈地圖》。（圖／翻攝自Superbookcity）

因為想要了解防彈少年團的音樂創作概念，從德米安的《徬徨少年時》、《Magic Shop》、《榮格的心靈地圖》等書籍都變成粉絲們爭相閱讀和討論的內容，許多家長看到自己的孩子居然拿起書本來啃都很驚訝，而且不只是看書，還是這些文學、哲學、心靈，連一般民眾都未必會想要閱讀的類型。

往往這些書本被發起團購和搶購一空，如果要比喻成讀書會，ARMY可能堪稱全球最大的讀書會了，甚至連防彈少年團成員們本身愛看的書籍都被蒐集，還有書店設立了專門的一個書櫃類別，打上「防彈少年團」。

▲▼「第61屆葛萊美獎」防彈少年團頒獎給H.E.R。（圖／CFP）

▲防彈少年團帶粉絲開啟不同視野。（圖／CFP）

除此之外，經紀公司也像是跟粉絲們玩網路互動遊戲一樣，把各種專輯概念、MV內容和舞台表演設計多元結合，讓各種細節都藏有無限可能，不但粉絲們要通過要歷史回顧大考驗，還隨時都在玩拆字解圖遊戲，考驗粉絲的各種記憶力和觀察力，再加上邏輯和圖形意像的推理能力等等，讓追星變成一種充滿知性和知識的挑戰活動，有的粉絲們甚至覺得好像在玩密室逃脫的解謎遊戲而大呼過癮。

「因為防彈讓我成長了…」、「沒想到因為追星讓我想通了很多…」、「防彈救了我，讓我重新站起來…」這樣的感謝留言一直都在粉絲群裡面不斷地被呈現，而且年齡層從10歲到50歲以上都有。

▲防彈回歸舞台呼應MV套路。（圖／翻攝自YouTube ibighit）

▲防彈MV或舞台經常暗藏寓意，讓粉絲絞盡腦汁解析。（圖／翻攝自YouTube ibighit）

實質上，防彈少年團和經紀公司的這種模式，也幫助了非常多的人，有徬徨的青少年，也有鬱鬱不得志的上班族，或是煩惱憂慮的家長們，在通過這些理念傳達，讓人在摸索和思考的互動過程中得到了啟發或能量，因為搜索各種資訊打開心靈以及眼界而成長。

由此我們會發現，曾經一直被世人所詬病的「無腦追星族」，在防彈少年團和所屬經紀公司Big Hit的多年操作之下，已經漸漸被改變了！

防彈少年團曾經說要讓他們的粉絲可以抬頭挺胸驕傲地說：「我是ARMY」，而他們除了團體在音樂創作和世界舞台的傲人成績之外，也確實用他們的方式，帶領著他們的粉絲做到了這樣一個承諾。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

K

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BTS, 防彈少年團, Big Hit娛樂, 日韓風

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