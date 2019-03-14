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台灣唯一進擊《達人秀》準決賽圓夢 天王歌手感動力挺

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲MANIAC Family展現充滿華人特色的街舞，獲得《亞洲達人秀》「金按鈕」直接保送資格。（攝影／吳杰澄、陳家豪）

主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

台灣舞團MANIAC Family憑藉著融合華語歌曲及功夫元素的超殺舞碼搶下黃金按鈕，成功殺進《亞洲達人秀》準決賽，驚豔亞洲！今天（3月14日）第一輪準決賽中要再次登台， 與其他來自亞洲各國的23支頂尖隊伍同場較勁，爭奪殺入最終總決賽的名額！

讓《亞洲達人秀》評審驚嘆不已，成為唯一代表台灣晉級，參加節目準決賽的「台灣之光」—Maniac Family接受《星光好選喆》節目獨家專訪時表示，初登上《亞洲達人秀》的比賽舞台時，共有大約150組團體參賽，面對來自17國的強勁對手，他們打破舞團常選用英文歌的習慣，選擇用華語歌編排，整齊又有層次的舞步，獲得超高好評與全場青睞，就連南韓嘻哈歌手出身的評審朴載範也大讚他們是「目前為止最棒的舞團」，另一位評審安谷更將難得的黃金按鈕獻給他們，保送他們進入準決賽。

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▲▼ 亞洲達人秀 。（圖／記者簡立喆攝）

▲MANIAC Family接受《星光好選喆》獨家專訪。（攝影／吳杰澄、陳家豪）

隊長黑妹曾經當過天后張惠妹演唱會伴舞老師，現在她帶領著一群有一樣夢想的青年們一起追夢，一起到國外參加比賽。她表示每位團員背景職業相去甚遠，有朝九晚五的上班族，甚至還有國小英文老師、電子公司人員，只有少數是職業舞者，年紀最小的還有半工半讀的大學生。

由於對於跳舞的熱情，促使他們在各自工作結束後，為了追求高水準的舞蹈而熬夜練習，常常從晚上10點一路練到凌晨3點，隔天大家還得正常上班和上課，儘管時間和體力都是很大的負擔，甚至連經濟也是過的稍微拮据，為的就是自費去國外比賽圓夢。

團長黑妹也透露在投票過程中是非常辛苦的，因為複賽進總決賽需要全亞洲一起投票，而面對全亞洲17個國家，來自菲律賓、印尼、越南、日本等人口眾多的國家，僅有兩千多萬人口的台灣能晉級真得很不容易。

▲▼亞洲達人秀 。（圖／星光好選喆）

▲台灣唯一進入《亞洲達人秀》準決賽的Maniac Family舞團。（圖／AXN提供）

不單單是舞蹈上面下足功夫，他們在參加《亞洲達人秀》的服裝和歌曲都大有來頭，服裝由念服裝設計系的團員設計，將鈕扣、牛仔布、傳統圖騰混搭，融合街頭與武術的元素創作而成。

歌曲部分，黑妹表示一開始排這支舞時，因為是要代表台灣去比全世界的街舞錦標賽，所以就一直在思考如何與眾不同，她說：「因為在全世界的舞台上面大家都會用英文歌，那我們要怎樣凸顯我們來自華人社會、來自台灣的特色，所以最後特別挑選王力宏跟方大同作的一首中文歌曲《flow》，在自己作混音，裡面就會有一點武功的感覺，所以才叫武功flow。」，另外令人暖心的是，天王王力宏看到參賽影片後，還幫忙在網路上分享，力挺台灣舞團，為他們打氣，讓團員們直呼超感動！

▲▼ 亞洲達人秀 。（圖／記者簡立喆攝）

▲MANIAC Family懇請網友能投票支持，才能一路挺進《亞洲達人秀》決賽。（攝影／吳杰澄、陳家豪）

最後在評審手中得到能一舉保送晉準決賽的Golden Buzzer金色按鈕的當下，其實團員們想都沒想過，由於節目分成好幾集錄影，他們比賽的當集已先送出過一枚金色按鈕，「那時我們在後台就想說，沒機會得到金色按鈕了，當下我們就圍成圈圈喊話，我們是代表台灣來的，所以不管有沒有晉級，都要做一場很完美的表演，讓大家認識台灣。」直到評審安谷暗示性的問他們最喜歡什麼顏色，大家當下都傻住，黑妹說：「剛好我們的衣服很多金色，我們就起哄說金色，然後評審就忽然按下去了，然後大家超驚喜，這應該是一輩子最難忘的一個時刻了！」，Maniac Family舞出新人生，他們追尋夢想的精神令人相當感動。

★支持MANIAC Family投票辦法★

每週四晚上8:30《亞洲達人秀》主持人宣布開放投票後，觀眾即可至Facebook和Google投票支持你喜歡的演出。準決賽每一輪中均有八段演出。每輪結束時，最令評審印象深刻的演出者將贏得「評審之選」（Judges’Pick）並直接進入總決賽。其餘七組演出者將得靠著投票才有機會晉級，投票結束後，票數最高的兩組表演者即能進入總決賽。投票期間自每週四晚上主持人宣布開放投票開始，為期四天，至週日晚上11:59結束。

Google搜尋投票
於Google搜尋「亞洲達人秀投票」，粉絲即可投票給自己最喜歡的演出。只需點擊你所喜歡的演出者照片，檢視照片輪播，並決定好自己分別要投下幾票、給哪幾組演出者，最後點擊「送出投票」即可。在Google搜尋投票中，最多可以投下10票。

Facebook私訊投票
點擊亞洲達人秀Facebook頁面上的「發送消息」按鈕，粉絲即可透過Facebook私訊進行投票，或也可在Facebook Messenger中搜尋「亞洲達人秀」。 點擊「開始使用」，便能看到具投票資格的演出者照片輪播。 滾動照片輪播，直到你看到自己喜歡的演出者，接著點擊投票即可。

你可在投票期間重覆以上流程，至多可以投下10票。更多投票相關細節，請至www.AXN-Asia.com/AGTVote查詢。

▼全球娛樂精彩獨家報導，鎖定《星光好選喆》每周日晚間八點首播。

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亞洲達人秀, Maniac Family, 星光好選喆

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