工藤靜香睽違26年再訪！一下飛機先揪木村光希逛台北

記者吳孟庭／綜合報導

日本女星工藤靜香睽違26年，與模特兒出道的女兒木村光希於今（13）午抵達台灣，為明日的珠寶活動站台，他們下飛機沒多久就從飯店出門逛街，造訪台北迪化街，日本遊客見到連家鄉都難以見到的大明星，全都驚喜連連、在旁猛拍。

▲▼木村光希（前）首度訪台，母親工藤靜香受到粉絲歡迎。（圖／記者季相儒攝）

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本次是木村光希受珠寶廠商之邀擔任大使，媽媽工藤靜香也愛相隨，中午抵達松山機場時，就有不少粉絲在VIP通關外守候，等到工藤靜香一出現，瘋狂喊她的名字之外，還拿出收藏的海報、CD、甚至演唱會門票等珍藏物讓她簽名，她也欣喜簽到欲罷不能，保全多次喊「最後一次」，她還是繼續簽。

▲粉絲拿出珍藏工藤靜香海報與門票給她簽名。（圖／記者季相儒攝）

和粉絲短暫見面後，根據《蘋果日報》報導，回到飯店的母女並沒有馬上休息，而是約莫在下午2點先到信義區新光三越A4館造訪代言的珠寶櫃位，接著出發到迪化街，逛了中藥材行，雖然工藤靜香聽翻譯聽得津津有味，但最後沒有購買，木村光希則是在旁等待媽媽。

首次訪台的木村光希將參與明天的珠寶品牌活動後，後天受邀拍攝雜誌，預計於周六離開，班機尚不公開。

▲木村光希為珠寶品牌來台。（圖／記者季相儒攝）