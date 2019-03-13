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泰國《Produce 101》首播就淘汰C位！　下台爆哭「老師說我太性感」

記者陳芊秀／綜合報導

全亞洲掀起歌唱選秀熱潮，泰國日前徵選100名素人女孩參賽，打造全新節目《民謠偶像》，從舞台設計到選手制服，都令人聯想到南韓綜藝《Produce 101》，引發國際關注。該節目近日播出第一集，找來4名泰國歌謠、舞蹈女王當導師，且首集就淘汰60人，連拍攝主題曲MV的C位選手也落選！

▲▼《民謠偶像》被視為泰國《Produce 101》，首集就淘汰60人。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲《民謠偶像》被視為泰國《Produce 101》，MV曝光時引起國際關注。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

《民謠偶像》由製作單位砸重金打造新偶像，最終獲勝者將可得到100萬泰銖（約105萬台幣），100位素人女孩排排坐在舞台上，由5人一組，挑戰節目的10首指定曲，全是當地相當流行的神曲。且第一輪比賽只有40人能晉級，主持人更強調「20到40名隨時隨地會被淘汰」，嚴格賽制讓眾人驚呼連連。

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節目中，選手開全麥又唱又跳，只要唱錯一個字，百萬獎金就會飛走，還得面對鏡頭保持笑容，且演出結束後，主持人便會宣布坐上幾號位子，或是落選離開，宛若天堂和地獄。其中拍攝主題曲MV的C位女孩Nean，開播前大受矚目，結果首集就被淘汰，轉身下台瞬間就落淚，受訪時談起落選原因，「老師說我表現得太性感了，我也不知道該怎麼辦……要怎麼讓動作看起來不性感，但是我已經都盡力去做了。」

▲▼《民謠偶像》淘汰C位Nean。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲《民謠偶像》第一集就淘汰MV中的C位女孩Nean。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲▼《民謠偶像》淘汰C位Nean。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲Nean哭著說：「老師說我太性感，我已經盡力（不要太性感）了。」（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

《民謠偶像》首集就淘汰60人，連當初拍攝MV時的C位女孩都走了，讓觀眾相當驚訝，未來40人如何競爭，獲得百萬獎金，也令人好奇。節目最初遭嫌模仿南韓《Produce 101》，播出後進度快速意外獲得觀眾回應「看了還不賴」、「比想像中有趣」，泰國歌自帶魔性的曲風，更在陸網掀起熱烈討論，有人形容「一聽被洗腦」、「莫名喜感」、「一邊嫌一邊又忍不住看下去啊！」

▲《民謠偶像》首集就淘汰MV中的C位女孩。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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ลูกทุ่งไอดอล, Produce 101, 民謠偶像, 泰國

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