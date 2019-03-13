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大學生上課…樓梯口碰上霍建華！　轉頭一笑全校大暴動「差點被擠死」

記者陳芊秀／綜合報導

「霍建華在我的大學裡！」有河北工業大學的學生13日曬出照片，透露上課時突然看到霍建華，照片曝光轟動陸網，且校園湧入大批學生搶看偶像，現場滿滿人潮快暴動啦！

▲▼霍建華現身大學。（圖／翻攝自微博／會火）

▲霍建華現身大學校園。（圖／翻攝自微博／八組日報）

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為《如懿傳》剃光頭演出的霍建華，和周迅從帝后情深到情滅，精湛演技被兩岸觀眾痛罵「渣隆」。他和楊冪合作新劇《巨匠》還沒上檔，又投入新片拍攝，被學生目擊現身大學，身穿深色大衣，裡面是白襯衫和背心，再搭配牛仔褲、斜背包，整個人走休閒風，當時正在拍上樓的戲，開始前還轉頭跟工作人員有說有笑，秒殺全場，且同劇組的還有馬思純、白宇。

▲▼霍建華現身大學。（圖／翻攝自微博／會火）

▲霍建華拍攝上樓梯的戲，不到5公尺距離擠滿人潮圍觀。（圖／翻攝自微博／會火）

▲▼霍建華現身大學。（圖／翻攝自微博／會火）

▲霍建華轉頭一笑秒殺全場。（圖／翻攝自微博）

網路曝光照片中，霍建華正在校內拍攝上樓梯的戲，相隔不到5公尺，已經站盡滿滿圍觀人潮。他過去現身公開場合，總掀起現場暴動，為此嚴肅要求粉絲守規矩，還被冠上「老幹部」的稱號，婚後重心放在家庭，依舊人氣不減，難得到大學校園拍戲，再度上演暴動場面，拍照網友更激動留言：「為了拍張照，差點被擠死！」

▲▼霍建華現身大學。（圖／翻攝自微博／會火）

▲網友透露為了拍霍建華，差點被擠死。（圖／翻攝自微博／會火）

▲▼霍建華現身大學。（圖／翻攝自微博／會火）

▲女大生近距離拍到霍建華超開心。（圖／翻攝自微博／扒圈小豬）

事實上，霍建華已經全面退出社群網路，不再主動透露近況，久未露臉在陸網造成熱烈迴響。他在大學拍攝新作品，被推測是拍攝電影《大約在冬季》，同時和馬思純是《他來了請閉眼》之後再度合作。

▲▼霍建華現身大學。（圖／翻攝自微博／會火）

▲除了霍建華，網友目擊到馬思純也在拍戲。（圖／翻攝自微博／會火）

►霍建華現身大學校園。（影片連結請按此）

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