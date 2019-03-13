祈錦鈅跨海做愛心！　護送「5隻流浪狗」飛到西雅圖

▲祈錦鈅擔任愛心大使。（圖／Webtvasia Taiwan 提供）

記者關韶文／台北報導

祈錦鈅推出新歌《比心小幸福》傳遞浪漫，她與知名動保團體「台灣動物緊急救援小組」攜手合作，擔任傷殘流浪貓狗跨海認養任務的「護犬大使」，她開心表示，「這件事是我非常想做的一件事，希望可以透過我讓更多人知道可以這樣去幫助這些需要幫助的孩子，讓他們擁有自己的歸宿、找到愛他們的人！」

在桃園國際機場臨行前，祈錦鈅不時拿出手機來和狗狗們合照，還一一詢問這些狗狗的遭遇與故事，一想到要帶這五個特別的生命飛往地球彼端尋找幸福，當場感動落下淚來，她表示，從沒有去過西雅圖、這趟旅程讓我興奮不已，很高興可以做這件事情。

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▲▼祈錦鈅護送流浪狗搭飛機。（圖／Webtvasia Taiwan 提供）

祈錦鈅開心表示，「我一位很重要的朋友也提到他這輩子也想經營這樣的事業去幫助這些毛小孩，讓這些生命在新的世界裡可以過得更好重拾快樂」，當初一收到邀約時，排除萬難，深怕耽誤五隻狗狗的行程，還特別提早抵達機場，毫無架子和志工一起準備航空運輸籠、長途飛行使用的飲水器、全新拉繩等等配件，開心祝福狗狗們「要幸福喔！」

祈錦鈅呼籲民眾愛護動物外，也強調擔任「護犬大使」是一件快樂又不麻煩的事，呼籲剛好要搭機前美國西雅圖、洛杉磯的愛心旅客伸出援手，加入「護犬大使」行列讓愛的旅程能不中斷，如今她家中擁有一隻貓、一隻狗相當幸福，她觀察出他們會互相學習，貓咪常常有狗狗的動作、狗狗也會有貓咪的動作，「貓咪晚上精神會很好活像一隻大老鼠，狗狗則會10點準時想睡覺，貓一直去煩她她就會很崩潰，常常會吵架收場。」