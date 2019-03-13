GTM肯尼：團員已讀不回！　被指責「為何不一起走」

記者關韶文／台北報導

前GTM團體主唱温肯尼宣告單飛，原經紀公司與WebTVAsia合作，並改名「温以飛」，推出揪心創作單曲《不能一起到最後》，重起音樂事業。被問及歌曲發佈後，希望團員能夠聽到嗎？曾發賀年訊息給團員被已讀不回的他，温以飛仍是滿心期待地透露，「希望能得到一些回應。」

▲▼温以飛發行新單曲。（圖／Webtvasia Taiwan 提供）

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「爆發合約糾紛的時候，因為只有我選擇與原公司繼續合作，當時一個月看著團員們搬離了一起住了六年多的宿舍，偌大的宿舍僅剩我一個人，讓我不自覺得把自己孤立了起來，唯有音樂才能讓我找到出路。」温以飛說，在團員們陷入對未來迷惘的交叉路口時，當時自己也曾懷疑是否要退出演藝圈，把自己關在家裡近四個月。

▲▼温以飛吐露近期心境轉變。（圖／Webtvasia Taiwan 提供）

温以飛更曝這段孤獨時間，自己彷彿患有「抖M體質」，温以飛出關後，靠著去打漆彈以及散打，感受到自己的存在，「要被別人打到才感覺自己活著，藉此忘記疼痛和一些煩惱，有時甚至被打到流鼻血和滿臉黑青，躺在家中養傷一兩週也在所不惜。」

也因為這樣的歷程，前GTM團體主唱温以飛，以這個嶄新的名字發表自己的個人全新創作單曲《不能一起到最後》，他曾面對團員指責，「為什麼不跟他們一起離開」，但正如歌詞般的心境「不能一起到最後，不是疲憊的藉口，解脫對誰都好。」曾和團員一起入圍金曲獎的温以飛仍正能量地盼有機會能與團員再入圍一次金曲獎，「這是我會一直放在心中的願望。」