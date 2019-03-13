男星吸食古柯鹼「害慘木村拓哉」　電玩遊戲也下架…一次看懂日本制裁SOP！

記者陳芊秀／綜合報導

51歲日本男星瀧正則（ピエール瀧）12日吸食古柯鹼被警方逮捕，隨後坦承認罪，從演員變成嫌疑犯。他是戲劇圈知名的綠葉演員，近年為電影《冰雪奇緣》的雪寶配音日文版，如今承認吸毒，演出作品也跟著受到影響，連參與的電玩遊戲都被公司宣布停售，此事更牽連到遊戲主角木村拓哉！

▲瀧正則吸食古柯鹼，演出作品全下架，還害到木村拓哉。（圖／翻攝自日網、資料照）

據日媒《朝日新聞》報導，瀧正則在電玩遊戲《審判之眼：死神的遺言》扮演黑道老大，木村拓哉扮演男主角解決各種事件，真人外型被塑造遊戲角色，從動作到聲音都在遊戲中重現，讓玩家體驗當「木村大神破案」的樂趣。他吸毒被逮消息曝光後，遊戲公司SEGA宣布遊戲暫時停止販售，對此公司表示「非常遺憾。」

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▲瀧正則（右）參加木村拓哉代言主演的遊戲《審判之眼》。（圖／記者周之鼎攝）

木村拓哉2018年12月為宣傳《審判之眼》來台，和遊戲創作人名越稔洋出席記者會，還在現場大玩遊戲，台灣各處皆可看到電玩宣傳廣告。原本遊戲已經相當熱賣，緊急宣布停售後，二手轉賣的價格從日幣3000元（約台幣844元）到47949元（約台幣1萬3488元），一夜飆高15倍。

▲木村拓哉2018年底登台宣傳電玩，全台各地都看到廣告宣傳。（圖／記者林敬旻攝）

日本對藝人涉及負面事件、涉案的制裁相當嚴苛，瀧正則現在面臨官網消失、演出畫面全刪光、作品下架等，參與的電玩遊戲宣布停賣，現在配音《冰雪奇緣》日本版雪寶，也就此要消失了！《冰雪》在日本票房大賣254.8億，他配音「雪寶」，還繼續為相關作品《雪寶的佳節冒險》、《冰雪奇緣：驚喜連連》，遊戲《王國之心III》配音，現在吸毒被逮，首當其衝是11月要上映的《冰雪奇緣2》，目前日本迪士尼宣布配音換人，但是原本的配音作品未來難以在電視頻道、網路平台上架，衝擊大批「冰雪粉」，據悉，《冰雪奇緣》首度在電視播出時，收視率高達19.7%，比黃金時段日劇還高，以後沒機會在電視播，令網友痛心「不要停播、不要停賣」、「別再找藝人配音了！」

▲瀧正則為《冰雪奇緣》日本版配音。（圖／翻攝自推特）