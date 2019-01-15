1個月前牽手參加公祭…劉至翰驚爆談離婚已半年

記者李欣容／台北報導

劉至翰2014年與老婆Vivian結婚，前陣子兩人還恩愛參加伊正父親告別式，全場Vivian緊黏在身旁，看不出夫妻感情異樣，未料今（15日）劉至翰證實這半年都在和老婆談離婚。

▲劉至翰和老婆參加伊正父親告別式。（圖／記者黃克翔攝）

劉至翰去年12月8日出席伊正父親告別式，老婆Vivian緊緊跟隨，劉至翰跟老友敘舊時，Vivian就默默在他身後不多言，後來記者上前訪問劉至翰，他講起去年9月住院動青光眼手術，醫師還跟他說可以領殘障手冊了，回想當時Vivian也在病床旁照顧，他更在臉書曬照，讓眾人都以為夫妻倆感情穩定。

沒想到近來卻被拍到與台大嫩妹密會，驚爆婚外情，他強調雙方只是車友，卻也坦言因為經商不順，與太太決定要離婚。

▲劉至翰認了與老婆決定離婚。（圖／翻攝自Facebook／劉至翰）

針對此事，劉至翰經紀人向《ETtoday星光雲》回應：「已經協議離婚，這幾天要辦離婚手續。」至於被媒體拍到台大研究生張女，經紀人則說，「她是車友，一起騎腳踏車女孩子。」對於藝人私事，經紀人不過問，「真的一概不清楚。」

劉至翰是童星出身，演過多部本土劇，包括《牽手》、《天下父母心》、《世間情》等，他在2008年與女星林子萱結婚並生下1女，雙方在2011年離婚，3年後才與Vivian再婚，未料如今婚姻又走向破局之路。