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S2O泰國潑水節電音趴來台！大佳河濱公園「360度噴水系統」HIGH爆

記者洪文／綜合報導

泰國S2O潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）確定來到台灣，選在7月6日、7月7日於大佳河濱公園舉辦，現場打造原汁原味的泰國文化與美食節慶派對，更將驚喜重現S2O最具代表性的「360度噴水裝置」，保證全身濕著聽電音，讓不少粉絲早已期待不已。

▲▼S2O泰國潑水音樂節7月來台。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）

▲▼S2O每年4月潑水節在曼谷舉辦，早已是電音國際盛事。（圖／SPUNITE斯邦奈提供，以下同）

▲▼S2O泰國潑水音樂節7月來台。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）

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S2O泰國潑水音樂文化節每年4月在泰國曼谷舉行，吸引全球各地電音狂粉朝聖，去年（2018年）首度跨足海外登陸日本。經過整整一年的籌備，台灣成為S2O海外第2站、全球第3站，活動將融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，打造如同身在泰國般，最道地的泰式風情，不僅可以品嘗泰國美食、泰國特色文化，最重要的是將S2O引以為傲的360度噴水系統及高壓水槍原封不動運來台灣，搭配世界知名DJ輪番上陣以及絢爛的燈光效果，成為最瘋狂的電音水樂園。

▲▼S2O泰國潑水音樂節7月來台。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）

▲▼S2O泰國潑水音樂節7月來台。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）

主辦單位SPUNITE斯邦奈去年成功升級Ultra Taiwan，今年又首次引進S2O泰國潑水音樂文化節，SPUNITE創辦人蔡家偉表示，台灣電音市場越來越成熟，消費者對電音的接受度也越來越高，此次引進S2O，結合泰國潑水節歡慶氛圍，希望能透過豐富趣味的內容，吸引更廣泛的聽眾，進入迷人的電音領域，有了Ultra Taiwan，還有最消暑的S2O！不用搭飛機，就能造訪泰國潑水節！」

▲▼S2O泰國潑水音樂節7月來台。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）

▲▼S2O泰國潑水音樂節7月來台。（圖／SPUNITE斯邦奈提供）

有別於過去的電音派對，S2O泰國潑水音樂文化節最為人嚮往的就是獨特的噴水系統，現場從四面八方不斷噴射水柱，讓消費者體驗濕身又失聲的快感，是台灣2019年夏天最High的消暑秘訣！主辦單位也為你作好萬全準備，推出S2O獨家周邊商品，不僅有雨衣、防水背包、手機防水袋與BIKINI 泳裝，不只保護好隨身物品，盡情享受濕身樂趣。

S2O泰國潑水音樂文化節將於7月6日、7月7日在大佳河濱公園舉辦。

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S2O, 潑水音樂節, S2O Songkran Music Festival

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