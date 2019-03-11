ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡琳清空微博遭爆「去年早離婚」　經紀公司親自回應了！

記者韓景樺／綜合報導

南韓女星蔡琳2000年以《愛上女主播》走紅，後轉往大陸發展，與男星高梓淇相戀成婚，兩人婚後互動甜蜜，並在2017年喜獲愛子，一家三口令人羨慕。但近日卻有網友發現，蔡琳清空個人微博與關注，而高梓淇上一次在微博提到老婆已經是兩年前的事，更有爆料指出兩人早在去年離婚。對此，蔡琳所屬經紀公司也於今日（11日）親上火線，否認傳聞。

▲蔡琳和老供高梓淇被傳出婚變。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、高梓淇）

▲蔡琳和老公高梓淇被傳出婚變。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、高梓淇）

39歲的蔡琳和高梓淇過去因戲生情，男方更在戀情公開後浪漫求婚，讓曾離過一次婚的蔡琳最終感動點頭，願意再次走入婚姻。結婚近5年的兩人，婚後育有一子，也曾帶高爸、高媽同上實境節目《帶著爸媽去旅行》，不只小倆口親密互動吸睛，也將高家兩老對蔡琳的疼愛展露無遺，當時高梓淇也曾直言老婆比自己更懂得照顧父母，「很多我想不到的事她都為我爸媽做到，十分得二老的心」。

請繼續往下閱讀...

▲過去蔡琳和高梓淇曾帶爸媽上節目 。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

▲過去蔡琳曾和高梓淇一起上《帶著爸媽去旅行》，展現和公婆間的融洽互動。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

但近日網友卻發現，蔡琳的微博發文幾乎被刪光，就連關注人數也掛零；而高梓淇則是繼2017年底兒子出生後，便少有關於老婆的更新，今年2月農曆新年前，更意味深長的發文稱「這一年似乎發生了很多事，也經歷了很多事……過去了，狗年再見」，感性發文只曬出自拍照，未見老婆陪在身邊，也讓婚變傳聞甚囂塵上。今日更有媒體爆料，指出兩人其實早在去年底就已經離婚。

▲高梓淇2月初在微博的發文耐人尋味。（圖／微博／高梓淇）

▲高梓淇2月初在微博的發文耐人尋味。（圖／翻攝自微博／高梓淇）

針對婚變消息瘋傳，蔡琳的經紀公司也在和當事人確認後，立刻發表聲明否認。據《騰訊新聞》表示，經紀公司雖然一開始認為這樣的事情沒有回應價值，但因為已經有媒體針對此事做出報導，「為了糾正此事，向各位傳達官方立場」，也謝謝外界對蔡琳的關心，「未來會以好的作品和大家見面」，既為蔡琳做出澄清，也正式否認了婚變一說。

推薦閱讀

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

10℃給蔡桃貴穿短袖！　路邊阿婆質問蔡阿嘎「揭心碎原因」網全懂了

10℃給蔡桃貴穿短袖！　路邊阿婆質問蔡阿嘎「揭心碎原因」網全懂了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡琳, 高梓淇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 安心亞合約到放生《念大學》？　後5集腰斬全卡這關
  2. S2O泰國潑水節電音趴來台！大佳河濱公園「360度噴水系統」HIGH爆
  3. 快訊／韓歌手鄭俊英非法偷拍女子：被害人多達10名
  4. 鄧紫棋遭控「貪財」　簡莉穎痛批潘恆旭：荒謬、嘴炮、很會演！
  5. 勝利爆「記過兩次」差點被踢出BIGBANG！　YG：挑偶像不看人品
  6. 勝利退出粉絲崩潰：可以別走嗎？「BIGBANG、國民逆賊」全球熱搜
  7. 班艾佛列克《三重邊界》特種部隊不喊苦！除了這件事⋯他拒絕了
  8. 熊熊在春風面前做「4個深蹲」網友暴動　他淡定躺旁邊敷面膜
  9. 勝利IG「自行宣布退出演藝圈」　YG高層：是他自己的決定！
  10. 《驚奇隊長》與漫畫5大差異！「尼克福瑞左眼受傷原因」本來超悲慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366