蔡琳清空微博遭爆「去年早離婚」　經紀公司親自回應了！

記者韓景樺／綜合報導

南韓女星蔡琳2000年以《愛上女主播》走紅，後轉往大陸發展，與男星高梓淇相戀成婚，兩人婚後互動甜蜜，並在2017年喜獲愛子，一家三口令人羨慕。但近日卻有網友發現，蔡琳清空個人微博與關注，而高梓淇上一次在微博提到老婆已經是兩年前的事，更有爆料指出兩人早在去年離婚。對此，蔡琳所屬經紀公司也於今日（11日）親上火線，否認傳聞。

▲蔡琳和老公高梓淇被傳出婚變。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、高梓淇）

39歲的蔡琳和高梓淇過去因戲生情，男方更在戀情公開後浪漫求婚，讓曾離過一次婚的蔡琳最終感動點頭，願意再次走入婚姻。結婚近5年的兩人，婚後育有一子，也曾帶高爸、高媽同上實境節目《帶著爸媽去旅行》，不只小倆口親密互動吸睛，也將高家兩老對蔡琳的疼愛展露無遺，當時高梓淇也曾直言老婆比自己更懂得照顧父母，「很多我想不到的事她都為我爸媽做到，十分得二老的心」。

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▲過去蔡琳曾和高梓淇一起上《帶著爸媽去旅行》，展現和公婆間的融洽互動。（圖／翻攝自騰訊娛樂）

但近日網友卻發現，蔡琳的微博發文幾乎被刪光，就連關注人數也掛零；而高梓淇則是繼2017年底兒子出生後，便少有關於老婆的更新，今年2月農曆新年前，更意味深長的發文稱「這一年似乎發生了很多事，也經歷了很多事……過去了，狗年再見」，感性發文只曬出自拍照，未見老婆陪在身邊，也讓婚變傳聞甚囂塵上。今日更有媒體爆料，指出兩人其實早在去年底就已經離婚。

▲高梓淇2月初在微博的發文耐人尋味。（圖／翻攝自微博／高梓淇）

針對婚變消息瘋傳，蔡琳的經紀公司也在和當事人確認後，立刻發表聲明否認。據《騰訊新聞》表示，經紀公司雖然一開始認為這樣的事情沒有回應價值，但因為已經有媒體針對此事做出報導，「為了糾正此事，向各位傳達官方立場」，也謝謝外界對蔡琳的關心，「未來會以好的作品和大家見面」，既為蔡琳做出澄清，也正式否認了婚變一說。