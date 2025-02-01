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名模Irene驚喜宣布：我要結婚了！　甜蜜告白丈夫

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名模特兒Irene（김혜진）即將步入婚姻殿堂。她於1月30日透過Instagram驚喜公開婚紗照，並發文表示：「今天想與大家分享我人生發生巨大變化的瞬間。」

▲▼Irene。（圖／翻攝自Instagram／ireneisgood）

▲Irene宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Instagram／ireneisgood）

Irene在貼文中分享甜蜜戀愛故事，坦言自己每天都深刻感受到，能夠遇見一生相伴的伴侶是多麼幸運的事。她透露，這段戀情一直以來都只與家人及親近的朋友分享，「雖然我一向喜歡與大家分享生活，但這次真的想將這份幸福留在心裡。」

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Irene進一步表示：「未來也會以幸福的方式與大家交流，感謝所有一直以來為我應援、並與我一同慶祝的大家。」最後，她激動地寫道：「到現在還覺得難以置信，大家，我要結婚了！」消息一出，Irene的貼文瞬間湧入來自世界各地粉絲的祝福留言。

事實上，Irene於2012年以模特兒身份出道，之後在韓國與美國兩地發展，並逐步拓展事業版圖，成為創作者及國際影響力人物，2016年獲美國《富比士》評選為「亞洲30歲以下最具影響力CEO」，並入選美國《時代》雜誌「改變世界的下一代領袖」名單。

【Irene IG全文翻譯】

大家好，我是Irene。

今天，我想與大家分享一個讓我的人生徹底改變的瞬間。

這段珍貴的故事，我一直以來都默默地珍藏在家人與親近的朋友身邊。雖然我一向喜歡與大家分享自己的生活與旅程，但這一次，我真的想將這份幸福留在內心，細細品味。

這不僅僅是關於戒指或求婚的故事，而是無數微小瞬間累積而成，最終成就了一段特別關係的愛情故事。我每天都深刻感受到，能夠遇見願意共度一生的伴侶，是多麼大的祝福。

未來，我會以輕鬆、幸福的方式，慢慢與大家分享更多故事。感謝一直以來給予我溫暖支持的你們，也感謝所有和我一同慶祝這特別時刻的每一位朋友。到現在，我還覺得這一切難以置信……

大家！我結婚了！！！

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