主管不只一次被告性侵未遂都沒事！　女主播怒揭「遭羞辱壓強親吻」

記者張筱涵／綜合報導

美國體育媒體巨頭福斯體育（Fox Sports）再度捲入性騷擾風波，前節目主持人茱莉（Julie Stewart-Binks）近日向法院提告，指控福斯體育內容執行副總裁查理狄克森（Charlie Dixon）於2016年對她進行性侵犯，並聲稱公司高層知情卻選擇包庇，導致她的職業生涯受影響。

▲茱莉（Julie Stewart-Binks）。（圖／翻攝自Instagram／juliesb_）



根據茱莉在洛杉磯郡高等法院提交的訴狀，她與查理狄克森於2016年1月為討論超級盃50（Super Bowl 50）轉播事宜，在飯店酒吧會面時遭到對方言語羞辱，對方直言「妳既不好笑，也沒趣，還沒才華」，甚至批評「不夠性感，無法成為電視上的吸睛主播」。

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隨後，查理狄克森邀請茱莉到飯店房間，並在房內將她強行推向牆壁，壓制雙臂，企圖強吻。她事後向公司人資部門檢舉，但福斯高層選擇包庇查理狄克森，讓他繼續擔任管理職長達近十年。

除了茱莉的指控，查理狄克森也有被前福斯髮型師努辛法拉吉（Noushin Faraji）提告，指控他於2017年1月對她進行不當肢體接觸。此外，該訴訟還牽涉前主持人斯基普貝萊斯（Skip Bayless）及現任主持人喬伊泰勒（Joy Taylor），並指控福斯體育存在性侵害、疏忽管理及不當解僱等問題。

茱莉曾於2013年至2016年間擔任福斯體育一台（FS1）主持人，離開後轉往紐約體育電視網（SportsNet New York）、職業女子冰球聯盟（Professional Women's Hockey League）等媒體平台發展，並主持Podcast。她在訴狀中表示，每當看到前福斯同事在體育圈發展順利，而自己卻仍在較小的市場奮鬥時，都會感到挫敗與不公。目前，福斯體育尚未對此訴訟發表回應。

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